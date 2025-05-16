國中會考17日登場！彰化數個考場在廟旁 縣長王惠美提醒進香民眾控制聲量

國中教育會考將於5月17、18日舉行，今年彰化縣考生共9041人，分別於14個考場應試，彰化縣長王惠美今天下午也到鹿港高中巡視考場試務準備情形，她表示，因有幾個考場剛好在大廟旁邊，六、日可能會有進香活動，也提醒大家儘量把活動聲量控制小一點，不要影響到考生。

王惠美也提醒考生，要保持好自己的身體狀況，明天記得要提早出門，讓自己的心情能夠很放鬆地來應考，準考證、筆等考試相關的物品也都要記得帶，把過去3年的學習好好發揮，相信一定能夠心想事成，期待大家都能考到心目中的學校。

彰化教育處表示，國中教育會考目的在於瞭解自己學科能力的精熟程度，測驗結果也列入彰化區免試入學比序項目積分採計。17日考試科目為社會、數學、國文、寫作測驗；18日考試科目為自然、英語閱讀、英語聽力。

彰化縣設置的14個考場分別為彰化高中、彰化高商、彰師附工、彰化女中、精誠高中、秀水高工、溪湖高中、二林工商、鹿港高中、員林家商、員林崇實高工、永靖高工、北斗家商、文興高中。