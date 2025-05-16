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台中一中傳說 校長籲會考考生別跳這顆球：勿拿前途開玩笑

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中一中校長林隆諺今PO該校校門地標「入德之門」照片，笑籲考生，千萬別跳「入德之球」。圖／翻攝自林隆諺臉書
台中一中校長林隆諺今PO該校校門地標「入德之門」照片，笑籲考生，千萬別跳「入德之球」。圖／翻攝自林隆諺臉書

國中會考明後二天登場，台中一中也是考場，校長林隆諺今在臉書PO出台中一中校門地標「入德之門」照片，祝考生考運亨通，他還笑籲考生，一中有鄉野傳奇，跳過象徵0的「入德之球」，「一次當一科」，千萬別拿前途開玩笑。

網路上關於台中一中入門最顯眼之處的公共藝術作品「入德之球」傳說很多，除了「一次當一科」，甚至有傳說跳過後「國立無望」、有人把它當溜滑梯滑等，還有傳說這種魔咒還可能延續到大學，被一中學生津津樂道。

擔任全國試務會諮詢委員的林隆諺說，他今天一早他就到土地公廟祈求接下來兩天的會考順利圓滿，發現供桌擺滿金紙與准考證，上面不少份寫著拜託土地公保佑錄取台中一中，因此他PO出一張台中一中「入德之門」照片，祝福考生考運亨通。

林隆諺表示，今年是台中一中創校110周年，「入德之門」有一顆不鏽鋼雕塑藝術作品，是該校80周年校慶時，由前市長、校友張啟仲捐贈、雕塑大師謝棟樑所作，以「8」和「O」為造型元素，蘊涵積極、圓融和喜悅的生命之感。走進作品從鏡面的反射看到自已，可以引人自省；從後方走出門洞，象徵畢業後前程光明。

林隆諺還加了一段「冷知識」說明，一中的鄉野傳奇指跳過象徵O的「入德之球」，「一次當一科」，提醒明後天入校考試的考生們，經過校門口「勿拿前途開玩笑」。

林隆諺笑稱，一中的學生還蠻重視成績，真的會「挑戰」的人很少，他幽默地提醒考生，除了不要跳「入德之球」，最常見的考場違規就是將手機、電子手表、小時鐘帶入場。

114會考 台中一中

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