考生必勝應試！國中教育會考17、18日登場 開放看考場

114學年度「國中教育會考」將於本週5月17、18日登場。下午各考區開放考場，供考生、家長前來考場查看，好熟悉考場考場位置、動線。

今年全國試務會統計，114年全國18個考區及大陸考場總報名人數計17萬5247人，其中集體報名17萬3436人，個別報名1811人；而新北考區2萬7421人，中投考區2萬135人，及台北考區2萬201人，是報名人數前三最多的考區。此次國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，總共六科。