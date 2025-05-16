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考生必勝應試！國中教育會考17、18日登場 開放看考場

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
114學年度「國中教育會考」將於本週5月17、18日登場。下午各考區開放考場，供考生、家長前來考場查看。在建國中學考區外，有熱情的台北巿中正國中考生家長，自發性的製作各班級看板，來為考生加油打氣。記者黃義書／攝影
114學年度「國中教育會考」將於本週5月17、18日登場。下午各考區開放考場，供考生、家長前來考場查看。在建國中學考區外，有熱情的台北巿中正國中考生家長，自發性的製作各班級看板，來為考生加油打氣。記者黃義書／攝影

114學年度「國中教育會考」將於本週5月17、18日登場。下午各考區開放考場，供考生、家長前來考場查看，好熟悉考場考場位置、動線。

今年全國試務會統計，114年全國18個考區及大陸考場總報名人數計17萬5247人，其中集體報名17萬3436人，個別報名1811人；而新北考區2萬7421人，中投考區2萬135人，及台北考區2萬201人，是報名人數前三最多的考區。此次國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，總共六科。 

下午在建國中學考區外，有熱情的台北市中正國中考生家長，自發性的製作各班級看板，來為考生加油打氣。有考生頭綁「必勝」布條前來看考場；建國中學也貼心的在門口準備一顆大大「粽子」，祝考生金榜題名「包中」，順利考上的學校。

114學年度「國中教育會考」將於本週5月17、18日登場。下午各考區開放考場，供考生、家長前來查看考場。有考生頭綁「必勝」布條前來看考場。記者黃義書／攝影
114學年度「國中教育會考」將於本週5月17、18日登場。下午各考區開放考場，供考生、家長前來查看考場。有考生頭綁「必勝」布條前來看考場。記者黃義書／攝影
114學年度「國中教育會考」將於本週5月17、18日登場。下午各考區開放考場，供考生、家長前來查看考場。建國中學在門口準備一顆大大「粽子」，祝考生金榜題名「包中」，順利考上學校。記者黃義書／攝影
114學年度「國中教育會考」將於本週5月17、18日登場。下午各考區開放考場，供考生、家長前來查看考場。建國中學在門口準備一顆大大「粽子」，祝考生金榜題名「包中」，順利考上學校。記者黃義書／攝影
114學年度「國中教育會考」將於本週5月17、18日登場。下午各考區開放考場，供考生、家長前來考場查看。在建國中學考區外，有熱情的台北巿中正國中考生家長，自發性的製作各班級看板，來為考生加油打氣。記者黃義書／攝影
114學年度「國中教育會考」將於本週5月17、18日登場。下午各考區開放考場，供考生、家長前來考場查看。在建國中學考區外，有熱情的台北巿中正國中考生家長，自發性的製作各班級看板，來為考生加油打氣。記者黃義書／攝影

114會考

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