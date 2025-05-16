會考明登場！台南學校推「5A++」、「追分成功」餐為考生加油

114年國中會考即將於5月17、18日登場，台南市預估有1萬3千多名考生參加，分別在17個考區應試。考前最後階段，學生全力衝刺，學校也貼心推出創意午餐加油打氣，讓學生吃得營養又安心。

復興國中，在考前特別舉辦祭孔儀式祈福，營養午餐則推出「包糕粽、高昇蹄膀、雞絲炒鳳梨、開陽白菜、筍片排骨湯」等佳餚，祝福考生「追分成功5A++」，象徵步步高昇、金榜題名、好運連連。

南新國中則以「金榜題名」為主題設計「包高中」午餐，粽子代表「包中」、蘿蔔羹象徵「節節高升」、香酥棒棒腿喻為「一舉成功」，兼顧美味與營養，展現廚房團隊的滿滿祝福。大成國中設計的菜單也充滿巧思，銀芽沙拉、什錦炒飯與甜湯等料理，象徵「應試如意、圓滿」。

將軍國中推出「高昇排骨」，特別以1至5層層遞升的滷汁比例烹煮，傳達步步高升意象。仁德國中連續3日推出「包高中、創奇蹟、一舉衝刺必致勝」主題餐點，以竹筍、鳳梨、白蘿蔔等在地食材結合諧音祝福。

佳里國中更推出為期一周的「5A++大餐」、「金榜題名餐」、「包高中餐」及「強棒100大餐」，使用當季在地蔬果及富含維生素A的食材，幫助學生提升體力與專注力。

市長黃偉哲指出，雖然不是哆啦A夢，不能給學生記憶吐司，但透過「加分套餐」鼓勵學生穩定發揮，達成理想成績。

教育局表示，備考期間學生容易焦慮緊張，透過寓意十足且營養均衡的午餐，不僅支持學生，也傳遞滿滿祝福。