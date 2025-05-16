國中會考周六登場 新北提醒今下午可看考場環境
114年國中教育會考將於5月17、18日周末2天登場，新北考區共設有29個考場，932間試場，計有2萬7422人報考。新北市教育局提醒，考生務必詳閱考試簡章，熟悉試場規則，預先調整作息、做好交通安排規畫，以便在考試當天能發揮最好的表現。
教育局提醒，今年國中教育會考首日考試科目為社會、數學、國文及寫作測驗共4科，18日則是自然與英語（含閱讀與聽力）2科。考場平面圖與試場分配表於今天公布於各考場，考生可於今天下午3點到5點至考場認識環境，但不得進入試場。建議考生預先了解交通動線，親自查看考場，同時也請務必詳閱簡章說明的作答注意事項與試場規則。
根據歷年考試統計，考場違規扣點事件中，提早翻開試題本作答與逾時作答、考試時間內攜帶非應試用品及應試時手機響起等類型為最多，教育局再次呼籲，務必遵守試場規則各項規定，避免因違規影響成績，保障自身應試權益。
教育局表示，為協助學生安心應考，各考場學校積極準備各項應變措施，攜手警察局協助交通管制與疏導；民政局、工務局、水利局及各區公所協助管制考場附近，暫勿施工與辦理活動；各考場學校皆有安排考場服務人員與校護人員提供緊急醫療支援與便民服務，讓考生能在最舒適、安穩的環境下全力以赴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言