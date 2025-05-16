國中會考周六登場 新北提醒今下午可看考場環境

114年國中教育會考將於5月17、18日周末2天登場，新北考區共設有29個考場，932間試場，計有2萬7422人報考。新北市教育局提醒，考生務必詳閱考試簡章，熟悉試場規則，預先調整作息、做好交通安排規畫，以便在考試當天能發揮最好的表現。

教育局提醒，今年國中教育會考首日考試科目為社會、數學、國文及寫作測驗共4科，18日則是自然與英語（含閱讀與聽力）2科。考場平面圖與試場分配表於今天公布於各考場，考生可於今天下午3點到5點至考場認識環境，但不得進入試場。建議考生預先了解交通動線，親自查看考場，同時也請務必詳閱簡章說明的作答注意事項與試場規則。

根據歷年考試統計，考場違規扣點事件中，提早翻開試題本作答與逾時作答、考試時間內攜帶非應試用品及應試時手機響起等類型為最多，教育局再次呼籲，務必遵守試場規則各項規定，避免因違規影響成績，保障自身應試權益。