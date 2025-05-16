國中會考517登場 新北部分考場周邊道路開放臨停接送

國中會考將於明後（17、18日）兩天舉行，新北市計有15所學校考場周邊紅線開放供家長臨停接送，交通局已通告公車業者加密發車班次，請考生多利用大眾運輸前往考場。

交通局專門委員林昭賢表示，經會同警察局評估考場周邊道路交通狀況後，林口高中、明德高中、鶯歌工商、三民高中、新北高工、泰山高中、新店高中、恆毅高中、新莊高中、丹鳳高中、永平高中、智光商工、錦和高中、中和高中和新北高中等15所考場周邊部分路段紅線於考試日從17日上午7時至下午5時及18日上午7時至下午1時開放臨時停車。

部分人行道則開放機慢車臨時停放，以斜向停放一列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間；提醒在路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行處所仍禁止停車。

林昭賢說，各考場開放紅線臨停及人行道機慢車臨停範圍分別有：林口區林口高中前的仁愛路2段和四維路部分路段；三峽區明德高中的中正路2段部分路段；鶯歌區鶯歌工商的中正三路部分路段；蘆洲區三民高中前的復興路部分路段；土城區新北高工的明德路1段、2段部分路段。

泰山區泰山高中的辭修路部分路段；新店區新店高中前的中央路部分路段；新莊區恆毅高中前的中正路部分路段、新莊高中前中平路部分路段、丹鳳高中的龍安路部分路段；永和區永平高中的仁愛路和永平路部分路段、智光高工的中正路部分路段；中和區錦和高中的錦和路部分路段、中和高中的連城路；三重區新北高中的三信路部分路段等。

交通局提醒，上述考場周邊部分道路開放臨停是為方便接送考生，駕駛人如有長時間的停車需求，則應就近停放附近停車場；另三分之二的考場鄰近捷運站或公車站，呼籲考生與家屬多搭乘大眾運輸，而家長於臨停接送時仍應遵守相關規定，警方也將加強取締違規，維護考場周邊交通安全與順暢。