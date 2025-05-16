快訊

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

PK麥當勞早餐！ 路易莎「鬆餅堡」強勢登場 65元銅板價吃飽飽

國中會考517登場 新北部分考場周邊道路開放臨停接送

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北部分考場周邊道路開放臨停接送。圖／新北市交通局提供
新北部分考場周邊道路開放臨停接送。圖／新北市交通局提供

國中會考將於明後（17、18日）兩天舉行，新北市計有15所學校考場周邊紅線開放供家長臨停接送，交通局已通告公車業者加密發車班次，請考生多利用大眾運輸前往考場。

交通局專門委員林昭賢表示，經會同警察局評估考場周邊道路交通狀況後，林口高中、明德高中、鶯歌工商、三民高中、新北高工、泰山高中、新店高中、恆毅高中、新莊高中、丹鳳高中、永平高中、智光商工、錦和高中、中和高中和新北高中等15所考場周邊部分路段紅線於考試日從17日上午7時至下午5時及18日上午7時至下午1時開放臨時停車。

部分人行道則開放機慢車臨時停放，以斜向停放一列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間；提醒在路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行處所仍禁止停車。

林昭賢說，各考場開放紅線臨停及人行道機慢車臨停範圍分別有：林口區林口高中前的仁愛路2段和四維路部分路段；三峽區明德高中的中正路2段部分路段；鶯歌區鶯歌工商的中正三路部分路段；蘆洲區三民高中前的復興路部分路段；土城區新北高工的明德路1段、2段部分路段。

泰山區泰山高中的辭修路部分路段；新店區新店高中前的中央路部分路段；新莊區恆毅高中前的中正路部分路段、新莊高中前中平路部分路段、丹鳳高中的龍安路部分路段；永和區永平高中的仁愛路和永平路部分路段、智光高工的中正路部分路段；中和區錦和高中的錦和路部分路段、中和高中的連城路；三重區新北高中的三信路部分路段等。

交通局提醒，上述考場周邊部分道路開放臨停是為方便接送考生，駕駛人如有長時間的停車需求，則應就近停放附近停車場；另三分之二的考場鄰近捷運站或公車站，呼籲考生與家屬多搭乘大眾運輸，而家長於臨停接送時仍應遵守相關規定，警方也將加強取締違規，維護考場周邊交通安全與順暢。

114會考

延伸閱讀

去年國中會考英聽出包挨轟 北市議員：慘痛經驗勿重演

抗癌防老化？ 翁欲押房貸款500萬投資 新北警銀聯手阻詐

高雄某高中8學生染水痘 教育局：教室未納入國中會考考場

整理包／114國中教育會考衝刺倒數！當天時程、考場規定 各科備考重點一把抓

相關新聞

去年國中會考英聽出包挨轟 北市議員：慘痛經驗勿重演

去年國中教育會考「英語聽力」因設備出包惹議，北市、彰化都有相同狀況。今年會考明後天登場，國民黨北市議員曾獻瑩認為這是國中...

國中會考517登場 新北部分考場周邊道路開放臨停接送

國中會考將於明後（17、18日）兩天舉行，新北市計有15所學校考場周邊紅線開放供家長臨停接送，交通局已通告公車業者加密發...

整理包／114國中教育會考衝刺倒數！當天時程、考場規定 各科備考重點一把抓

114年國中教育會考即將登場，考試日期為5月17日（六）、18日（日）兩天，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導...

會考生斷崖式下滑 竹苗區「逆少子化」不再？專家分析原因

114年國中教育會考將於本周末舉行，新竹縣補教協會副理事長黃建國觀察，不論是全國還是竹苗區，會考報名人數都創下歷史新低。...

國中教育會考周六日登場 明天下午3時至5時開放看考場

114年國中教育會考將於5月17日周六、18日周日舉行，全國約17萬考生分別在18個考區、232個考場應試。教育部表示，...

考生注意！國中會考周末登場規定一次看 這些物品禁入考場

國中教育會考即將於5月17日及18日登場，今年桃園考區報名人數共1萬8474人，有253位特殊需求考生將接受個別考場服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。