北市去年國中會考英聽出包挨轟 議員：慘痛經驗勿重演

去年國中教育會考「英語聽力」因設備出包惹議，北市、彰化都有相同狀況。今年會考明後天登場，國民黨北市議員曾獻瑩認為這是國中生3年努力的成果驗收，去年慘痛經驗不容重演，北市有責任確保考生權益；教育局說，考場學校今天與後天都會測試。

曾獻瑩表示，他孩子去年是國中會考的考生，因此自己也有進入考場陪考。然而，北市百齡、育成、西松高中3個考場的播放設備故障，導致英聽延後播放；此時正逢考試結束鐘響，試場內外喧鬧聲不斷，衝擊尚在作答的考生，他們怎能保持專注？

北市去年51人提申訴，申訴結果均未通過。曾獻瑩認為，英聽亟需安靜環境，若設備異常致延後播放，未妥善控場恐破壞學生的考試公平性，因此要求教育局必須指導監考人員，排除環境噪音再重新播放，不得由監考人員自行主觀判斷「是否干擾到學生」；另籲中央檢討英聽排考順序，別安排在最後一節，減少與學生情緒釋放時段重疊。

北市教育局中教科長黃喬偉回應，國中教育會考全國試務會今年已修訂標準作業手冊，試題播放期間，若受到考試結束鐘響、考生離場聲響等持續性干擾，試場內2名監試委員其中1人應立即暫停試題播放，待排除干擾後，再依程序，由暫停曲目的起始處繼續播放。

黃喬偉說，今年台北考區共27個考場、653個試場，教育局已向各考場學校特別強調此程序。

教育局表示，英聽設備均由國中教育會考全國試務會統一配送至各考場，今年已於4月底至5月初陸續送至各考場學校，考場學校於收到英聽設備後會第一次測試，再於今天第二次測試，5月18日監試會議再度確認。試題播放期間，若有試場的設備故障，監考老師可於第一時間通知駐守在走廊的巡場人員，以便即時通報試務中心更換。