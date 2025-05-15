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會考生斷崖式下滑 竹苗區「逆少子化」不再？專家分析原因

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
圖為考生示意圖。圖／AI生成
圖為考生示意圖。圖／AI生成

114年國中教育會考將於本周末舉行，新竹縣補教協會副理事長黃建國觀察，不論是全國還是竹苗區，會考報名人數都創下歷史新低。原本在2021至2023年間出現逆少子化成長的竹苗區，也因逢生肖牛虎年，在今年明顯反轉同步「斷崖式」下滑，趨勢值得各界關注。

新竹縣補教協會副理事長、金名補習班總班主任黃建國指出，今年國中教育會考報名人數驟降至17萬5247人，較前一年的19萬2127人大幅減少1萬6880人（-8.79%），創下會考實施以來新低紀錄。且這已是連續第4年報考人數未達20萬人，反映國中學齡人口正持續快速萎縮，與全國性的少子化現象高度相關。

黃建國表示，相較於全國普遍下滑的趨勢，竹苗區曾在2021至2023年間出現逆勢微幅成長，是全台少數出現「逆少子化」現象的地區。這波異常的成長動能，與竹科（如台積電等高科技產業）蓬勃發展，吸引大量年輕工作人口移入有關。過去十年，當地人口快速增加，也推升國小與國中學生人數穩定成長，成為少子化浪潮中的罕見例外。

黃建國說，不過這股紅利未能持續，今年大幅反轉，竹苗區會考報名人數從前一年的1萬5337人銳減至1萬4022人，減幅達8.57%。此次下滑不僅與少子化趨勢有關，也與出生年份結構出現波動有關。

黃建國指出，根據生肖對照，今年國三會考生主要出生於2009年與2010年，屬牛與虎，根據歷年出生統計，虎年出生率常年偏低，造成該屆學生基數天生較少。少子化加上生肖出生波動，構成「雙重斷崖」效應，竹苗區也難以倖免。

此外，家長最關心的落點預測是否會因此變動，黃建國表示，目前仍待會考結束、公布序位後才能進一步分析，團隊也會持續掌握變化，適時提供客觀觀察。

新竹縣補教協會副理事長、金名補習班總班主任黃建國表示，竹苗區曾在2021至2023年間出現逆勢微幅成長，是全台少數出現「逆少子化」現象的地區，不過這股紅利未能持續，今年大幅反轉。圖／黃建國提供
新竹縣補教協會副理事長、金名補習班總班主任黃建國表示，竹苗區曾在2021至2023年間出現逆勢微幅成長，是全台少數出現「逆少子化」現象的地區，不過這股紅利未能持續，今年大幅反轉。圖／黃建國提供
新竹縣補教協會副理事長、金名補習班總班主任黃建國指出，今年國中教育會考報名人數驟降至17萬5247人，較前一年的19萬2127人大幅減少1萬6880人（-8.79%），創下會考實施以來新低紀錄。圖／黃建國提供
新竹縣補教協會副理事長、金名補習班總班主任黃建國指出，今年國中教育會考報名人數驟降至17萬5247人，較前一年的19萬2127人大幅減少1萬6880人（-8.79%），創下會考實施以來新低紀錄。圖／黃建國提供

114會考

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