國中教育會考周六日登場 明天下午3時至5時開放看考場

114年國中教育會考將於5月17日周六、18日周日舉行，全國約17萬考生分別在18個考區、232個考場應試。教育部表示，明天、5月16日下午3時至5時開放看考場，但為維護試場環境品質，查看時不得進入試場。

全國試務會提醒考生，為避免違反試場規則而影響考試結果，考生應於考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則。如數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字，數字不可有根號。請考生特別注意，以免違規。

全國試務會也指出，歷年來也有不少常見的違規樣態，如故意損壞試題本，或於答案卡（卷）上挖補、汙損、折疊，無論是五科或寫作測驗，均會不予計列等級或級分。

又若於考試說明時段內提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試人員制止，則會記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。

另外，全國試務會也說，考試期間，隨身放置的非應試用品無論是否使用或發出聲響，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。

教育部則特別呼籲，5月17、18日考試期間，請各界避免在考場附近集會、遊行、施工、舉行民俗慶典或體育競賽等活動。若無法避免，則請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時也應維護交通順暢，讓考生順利考試。