國中會考17日登場 台南1.3萬人應試
114年國中教育會考5月17日起連2天登場，台南市政府統計，台南考區1萬3373名考生應試，17所考場學校共開設376間一般試場和60間特殊試場，另111名考生申請特殊應考服務。
台南市府教育局今天發布新聞稿指出，台南考區各考場學校5月16日下午3時公布試場分配表，當天下午3時至5時開放考生持准考證到校查看試場位置，提早熟悉應試動線，做好充分準備。
台南考區17所考場學校，包含國立台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中、台南高商、成大南工、台南海事、新豐高中、善化高中、曾文家商、新化高中、北門高中、北門農工、新營高中、新營高工、玉井工商與南大附中等。
教育局表示，市府將整合相關單位全力支援，從交通管制、噪音管控到考場周邊工地暫停施工，同時檢查考場冷氣、照明與電力等設備，加強監試人員專業訓練，確保考生在舒適環境應試。
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