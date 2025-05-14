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考生注意！國中會考周末登場規定一次看 這些物品禁入考場

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
今年國中教育會考即將於5月17日及18日登場。聯合報系資料照
今年國中教育會考即將於5月17日及18日登場。聯合報系資料照

國中教育會考即將於5月17日及18日登場，今年桃園考區報名人數共1萬8474人，有253位特殊需求考生將接受個別考場服務，其中220人分別安排於桃園市立桃園特殊教育學校及中壢高商的特殊考場，其餘考生則依就讀國中地點分配至鄰近高中職應試。教育局提醒，考生及家長可於5月16日下午3時至5時前往各考場查看試場位置，但不得進入試場內部。

教育局表示，會考成績積分為33分，包含國文、數學、英語、社會、自然5科共30分，以及寫作測驗3分。寫作配分方式為46級分得3分、23級分得2分、1級分得1分。考試成績將於6月6日開放網路查詢，並同步寄發成績通知單。

桃園考區試務會主委王冠銘今特別提醒，考生切勿違反試場規則，違規者將依簡章規定，可能面臨取消考試資格、不列入等級計算或違規記點處理。常見違規行為包括提前翻閱試題、逾時作答、攜帶非應試用品進入試場、電子設備發出聲響或在考試時間交談等。若考生因身體因素需在考試中飲水或服藥，應持相關證明，並於考前獲監試委員同意後在監試下執行。

教育局表示，考生可攜帶的應試文具包含黑色2B鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆、修正液、修正帶、直尺、圓規、三角板；不得攜帶行動電話、智慧型手錶、智慧型手環、計算機、電子辭典、MP3、MP4、收音機、時鐘、鬧鐘、計算紙、教科書等；應試數學科時，不得攜帶量角器，攜帶的直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字，數字不可有根號。

教育局表示，各高中及國中已組成考場服務隊與考生照顧小組，全力協助考生順利應考，各考場將於考前與考後完成清潔與消毒工作，考試期間也會視疫情與衛生狀況加強試場與廁所的消毒頻率，確保考生在最安全的環境中應試，發揮最佳表現，也提醒家長陪考時遵守各考場規定，配合維護秩序與校園整潔。

今年國中教育會考將登場，教育局提醒考生，切勿提前翻閱試題、逾時作答、攜帶非應試用品進入試場、電子設備發出聲響或在考試時間交談等。記者朱冠諭／攝影
今年國中教育會考將登場，教育局提醒考生，切勿提前翻閱試題、逾時作答、攜帶非應試用品進入試場、電子設備發出聲響或在考試時間交談等。記者朱冠諭／攝影
今年國中教育會考將登場，教育局提醒考生，切勿提前翻閱試題、逾時作答、攜帶非應試用品進入試場、電子設備發出聲響或在考試時間交談等。記者朱冠諭／攝影
今年國中教育會考將登場，教育局提醒考生，切勿提前翻閱試題、逾時作答、攜帶非應試用品進入試場、電子設備發出聲響或在考試時間交談等。記者朱冠諭／攝影

114會考 國中教育會考

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