嘉義區國中會考周六日登場 今公布試場

今年嘉義地區國中會考於本周六、日登場，共有5169人報名，較去年5630人減少461人，今年嘉義考場設在嘉義女中、嘉義高中、民雄農工、東石高中等5校；嘉女承辦今年嘉義考區試務會，提醒考生務必再次確認自己的考場，各校考場平面圖、試場分配表、體溫量測動線圖等訊息，今天公布於各考場學校網站。

嘉義女中表示，嘉義考區今年有5169人報名，其中男生2758人、女生2411人，考場設在嘉義女中等5所學校，共計182間試場，本年度嘉義考區申請非冷氣教室應試者共有3人，依簡章規範，全部集中在嘉義女中考場應試。

嘉女提醒考生應考前務必再次確認自己的考場，相關訊息已於今天公布於各考場學校網站，考生可於考試前一天（5月16日）下午3點～5點至各考場學校認識環境，但不得進入試場查看。

第一天考試科目為社會、數學、國文及寫作測驗；第二天考試科目為自然、英語（閱讀）及英語（聽力）。提醒考生，兩天第一節考試時間都是從8點20分開始，務必提早出門、避免延誤。

考生於冷氣試場應考時可自行斟酌是否穿戴自備外套或口罩。提出身心障礙、重大傷病應考服務申請者，共有30人，考區試務會亦受理突發傷病之應考需求申請。

試務委員會提醒考生，依據114 年國中教育會考試場規則「一、試場規則（三）應試文具規範、（四）非應試用品之規範隨、（五）隨身用品之規範」之內容請務必詳讀確認，並配合辦理，以免違規。

國文、數學、社會、自然、英語（閱讀）和寫作測驗正式開始後，遲到逾20分鐘不得入場，正式開始後30分鐘內，考生不得提早離場。只有英語（聽力）測驗時間考生必須在「鐘響」即進場，且不得提早離場，否則英語聽力測驗不予計分。考生留意，以免違規扣分。