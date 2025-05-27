整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽

人生要為自己的每一步負責！一名女網友在Dcard發文表示自己永遠忘不了會考後請補習班老師逼自己填志願的父親，因為當時沒人指導怎麼填選志願，所以成績出來時沒有馬上處裡，父親卻拿著她的成績讓補習班老師填了普通高中，造成她後續升學一路都非常痛苦，貼文曝光後網友反轟「妳不積極問學校老師怎麼填寫也不願意重新讀書轉學，妳的人生都是妳自己選的」。

2025-05-19 14:44