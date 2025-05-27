整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
114國中會考落幕，成績公布後就要開始選填志願了。除了依照成績參考落點分析外，也提倡不要被名校迷思綁住、鼓勵學生選擇社區高中就讀，因此通勤時間也是需要納入選校考量的重要一環。台北市、新北市有哪些高中職離捷運站近？《聯合新聞網》整理雙北捷運站附近的公私立高中，讓學生和家長們可以依據自身需求，找出最理想的學校。
高中選校苦惱 來看交通怎麼搭?
估完分數後，開始苦惱學校該選哪所嗎?聯合新聞網依照113年錄取分數排序，整理所有雙高中交通資訊，讓你在選校時可以參考。從資料中來看很多高中都可搭乘捷運到達，前幾志願的建中、北一女、師大附中距捷運站都在8分鐘內，松山高中、大同高中、內湖高中等也有不錯的交通優勢，從113年錄取分數與學校交通來觀察，部分高中可能還需要轉乘公車，排名似乎較往年下滑。不過部分學校像竹圍高中、石碇高中還設有學生專車。本表錄取分數取自TKB甄戰學習顧問中心，僅供參考。
你對解答了嗎？ >>>整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
|學校
|113年錄取分數
|鄰近捷運站/火車站
|步行或轉乘
|建國中學
|34.8
|中正紀念堂站
|約7分鐘
|北一女中
|33.8
|台大醫院站
|約6分鐘
|師大附中
|(男)33.8/(女)33.6
|大安站
|約8分鐘
|成功高中
|32.6
|善導寺站
|約5分鐘
|中山女中
|31.8
|忠孝新生站
|約15分鐘
|松山高中
|(男)31.6/(女)30.6
|市政府站
|約2分鐘
|大同高中
|30.6
|行天宮站 南京松江站
|約3分鐘 約5分鐘
|中崙高中
|29.6
|南京三民站
|約9分鐘
|政大附中
|28.8
|動物園站
|約21分鐘/或轉搭公車
|板橋高中
|28.8
|板橋站
|約9分鐘
|麗山高中
|28.6
|港墘站
|約13分鐘
|成淵高中
|28.6
|民權西路站
|約6分鐘
|大直高中
|27.8
|大直站
|約6分鐘
|和平高中
|27.6
|六張犁站
|約11分鐘
|海山高中
|26.8
|板橋站
|約18分鐘
|西松高中
|26.6
|南京三民站
|約12分鐘
|北大高中
|25.8
|--
|位於三峽，須搭公車
|明倫高中
|25.6
|圓山站
|約10分鐘
|內湖高中
|(男)25.6/(女)24.8
|文德站
|約4分鐘
|中正高中
|24.6
|明德站
|約12分鐘
|百齡高中
|24.6
|劍潭站
|約6分鐘
|景美女中
|22.8
|七張/木柵/大坪林
|再轉乘公車
|中和高中
|22.6
|景安/海山站
|再轉乘公車
|陽明高中
|22.6
|士林站
|約17分鐘
|南湖高中
|22.6
|東湖站
|約4分鐘
|新莊高中
|21.8
|新莊/泰山站
|再轉乘公車
|永平高中
|21.6
|頂溪站
|約15分鐘
|南港高中
|20.8
|昆陽站
|約6分鐘
|華江高中
|20.8
|台鐵萬華站
|約12分鐘
|丹鳳高中
|20.4
|迴龍站
|約8分鐘
|永春高中
|19.8
|永春站
|約20分鐘
|新北高中
|19.6
|徐匯中學站
|再轉乘公車
|華僑高中
|19.6
|台鐵浮洲站
|約5分鐘
|新店高中
|18.8
|小碧潭站
|約10分鐘
|錦和高中
|18.6
|景安站
|再轉乘公車
|三民高中
|18.6
|三民高中站
|約4分鐘
|萬芳高中
|17.8
|萬芳醫院站
|約7分鐘
|竹圍高中
|17.6
|竹圍站
|約19分鐘/學校有學生專車
|光復高中
|17.6
|新埔站
|再轉乘公車
|大理高中
|17.6
|--
|位於萬華區，須搭公車
|三重高中
|17.6
|三重站
|約14分鐘
|育成高中
|16.6
|南港站
|約14分鐘
|清水高中
|16.6
|--
|土城，須搭公車
|安康高中
|15.6
|--
|位於新店，須搭公車
|樹林高中
|15.4
|台鐵樹林站
|約13分鐘
|林口高中
|14.6
|--
|位於林口，須搭公車
|泰山高中
|13.6
|--
|位於泰山，須搭公車
|秀峰高中
|13.6
|台鐵汐止站
|約7分鐘
|復興高中
|13.6
|北投站
|再轉乘公車
|石碇高中
|13.6
|--
|位於石碇，學校有交通車
|明德高中
|13.6
|--
|位於三峽，須搭公車
雙北捷運周遭校園路線圖
從落點排序來比較後，編輯也依照台北捷運地圖整理一份更詳細的資訊，包入高中、高職、五專學校。根據臺北市政府教育局、新北市中等教育資源網、技專院校招生策略委員會列出雙北捷運周遭公私立高中及五專，點擊捷運站即可顯示附近學校。
各線站名與周遭學校
|文湖線
|鄰近學校
|南港軟體園區站
|臺北市立育成高中
|東湖站
|臺北市立南湖高中
|葫洲站
|私立康寧大學
|內湖站
|私立達人高中
|文德站
|臺北市立內湖高中、私立達人高中、國立臺灣戲曲學院內湖校區
|港墘站
|臺北市立麗山高中、臺北市立內湖高工
|大直站
|臺北市立大直高中
|忠孝復興站（轉藍線）
|私立復興實驗高中
|大安站（轉紅線）
|國立臺灣師範大學附屬高中、臺北市立大安高工
|科技大樓站
|私立開平餐飲學校
|六張犁站
|臺北市立和平高中、芳和實驗中學、私立喬治工商
|萬芳醫院站
|臺北市立萬芳高中、私立再興學校
|木柵站
|臺北市立木柵高工
|動物園站
|私立大誠高中
|淡水信義線
|鄰近學校
|紅樹林站
|新北市立竹圍高中
|竹圍站
|新北市立竹圍高中
|關渡站
|私立馬偕醫護專校關渡校區
|忠義站
|私立臺北城市科技大學
|北投站
|私立幼華高中
|明德站
|臺北市立中正高中、私立奎山實驗中學
|士林站
|臺北市立陽明高中、臺北市立士林高商、私立泰北國際雙語學校
|劍潭站
|臺北市立百齡高中
|圓山站
|臺北市立明倫高中、私立大同高中
|民權西路站（轉橘線）
|臺北市立成淵高中、私立大同高中
|雙連站
|私立靜修高中
|中山站（轉綠線）
|私立志仁高中
|台大醫院站
|臺北市立第一女子高中、數位實驗高中弘道基地
|中正紀念堂站（轉綠線）
|臺北市立建國高中、數位實驗高中弘道基地
|東門站（轉橘線）
|私立金甌女子高中
|大安森林公園站
|私立延平高中
|大安站（轉棕線）
|國立臺灣師範大學附屬高中、臺北市立大安高工
|信義安和站
|私立東方工商
|象山站
|臺北市立永春高中
|新北投站
|臺北市立復興高中、私立薇閣高中
|松山新店線
|鄰近學校
|南京三民站
|臺北市立中崙高中、臺北市立西松高中
|台北小巨蛋站
|私立育達高中
|松江南京站（轉橘線）
|臺北市立中山女子高中、臺北市立大同高中、數位實驗高中吉林基地
|中山站（轉紅線）
|私立志仁高中
|中正紀念堂站（轉紅線）
|臺北市立建國高中、數位實驗高中弘道基地
|古亭站（轉紅線）
|私立強恕高中
|公館站
|私立南華高中
|萬隆站
|私立靜心高中
|景美站
|私立滬江高中、私立靜心高中
|大坪林站（轉黃線）
|私立南強工商
|七張站
|臺北市立景美女子高中、耕莘健康管理專科學校
|新店區公所站
|私立崇光女子高中
|新店站
|私立能仁家商
|小碧潭站
|新北市立新店高中
|中和新蘆線
|鄰近學校
|迴龍站
|新北市立丹鳳高中
|新莊站
|私立恆毅高中
|先嗇宮站
|私立金陵女子高中、私立清傳高商
|三重站
|新北市立三重高中
|三民高中站
|新北市立三民高中
|徐匯中學站
|新北市立新北高中、私立徐匯高中
|三和國中站
|私立格致高中
|大橋頭站
|私立稻江高商
|民權西路站（轉紅線）
|臺北市立成淵高中、私立大同高中
|中山國小站
|私立稻江護家
|松江南京站（轉綠線）
|臺北市立中山女子高中、臺北市立大同高中、數位實驗高中吉林基地
|忠孝新生站（轉藍線）
|國立臺北科技大學
|東門站（轉紅線）
|私立金甌女子高中
|古亭站（轉綠線）
|私立強恕高中
|頂溪站
|新北市立永平高中
|永安市場站
|私立南山高中、私立復興商工
|板南線
|鄰近學校
|永寧站
|私立福瑞斯特高中
|海山站
|新北市立新北高工
|亞東醫院站
|私立豫章工商、私立光華商職
|府中站
|新北市立板橋高中
|板橋站
|新北市立板橋高中、新北市立海山高中
|新埔站
|私立致理科技大學
|龍山寺站
|臺北市立大理高中、臺北市立華江高中
|善導寺站
|臺北市立成功高中、私立開南高中、國立臺北商業大學
|忠孝新生站（轉橘線）
|國立臺北科技大學
|忠孝復興站（轉棕線）
|私立復興實驗高中
|忠孝敦化站
|私立復興實驗高中
|市政府站
|臺北市立松山高中
|永春站
|臺北市立松山工農、臺北市立松山家商
|後山埤
|私立協和祐德高中
|昆陽站
|臺北市立南港高中
|南港站
|臺北市立育成高中、臺北市立南港高工
|環狀線
|鄰近學校
|大坪林站（轉綠線）
|私立南強工商
|十四張站
|私立莊敬高職
|景平站
|私立智光商工
|中原站
|新北市立光復高中
|板新站
|新北市立海山高中、私立光仁高中
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