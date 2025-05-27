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整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

114國中會考落幕，成績公布後就要開始選填志願了。除了依照成績參考落點分析外，也提倡不要被名校迷思綁住、鼓勵學生選擇社區高中就讀，因此通勤時間也是需要納入選校考量的重要一環。台北市、新北市有哪些高中職離捷運站近？《聯合新聞網》整理雙北捷運站附近的公私立高中，讓學生和家長們可以依據自身需求，找出最理想的學校。

高中選校苦惱 來看交通怎麼搭?

估完分數後，開始苦惱學校該選哪所嗎?聯合新聞網依照113年錄取分數排序，整理所有雙高中交通資訊，讓你在選校時可以參考。從資料中來看很多高中都可搭乘捷運到達，前幾志願的建中、北一女、師大附中距捷運站都在8分鐘內，松山高中、大同高中、內湖高中等也有不錯的交通優勢，從113年錄取分數與學校交通來觀察，部分高中可能還需要轉乘公車，排名似乎較往年下滑。不過部分學校像竹圍高中、石碇高中還設有學生專車。本表錄取分數取自TKB甄戰學習顧問中心，僅供參考。

你對解答了嗎？ >>>整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答

雙北高中交通整理

學校 113年錄取分數 鄰近捷運站/火車站 步行或轉乘
建國中學34.8中正紀念堂站約7分鐘
北一女中33.8台大醫院站約6分鐘
師大附中(男)33.8/(女)33.6大安站約8分鐘
成功高中32.6善導寺站約5分鐘
中山女中31.8忠孝新生站約15分鐘
松山高中(男)31.6/(女)30.6市政府站約2分鐘
大同高中30.6行天宮站 南京松江站約3分鐘 約5分鐘
中崙高中29.6南京三民站約9分鐘
政大附中28.8動物園站約21分鐘/或轉搭公車
板橋高中28.8板橋站約9分鐘
麗山高中28.6港墘站約13分鐘
成淵高中28.6民權西路站約6分鐘
大直高中27.8大直站約6分鐘
和平高中27.6六張犁站約11分鐘
海山高中26.8板橋站約18分鐘
西松高中26.6南京三民站約12分鐘
北大高中25.8--位於三峽，須搭公車
明倫高中25.6圓山站約10分鐘
內湖高中(男)25.6/(女)24.8文德站約4分鐘
中正高中24.6明德站約12分鐘
百齡高中24.6劍潭站約6分鐘
景美女中22.8七張/木柵/大坪林再轉乘公車
中和高中22.6景安/海山站再轉乘公車
陽明高中22.6士林站約17分鐘
南湖高中22.6東湖站約4分鐘
新莊高中21.8新莊/泰山站再轉乘公車
永平高中21.6頂溪站約15分鐘
南港高中20.8昆陽站約6分鐘
華江高中20.8台鐵萬華站約12分鐘
丹鳳高中20.4迴龍站約8分鐘
永春高中19.8永春站約20分鐘
新北高中19.6徐匯中學站再轉乘公車
華僑高中19.6台鐵浮洲站約5分鐘
新店高中18.8小碧潭站約10分鐘
錦和高中18.6景安站再轉乘公車
三民高中18.6三民高中站約4分鐘
萬芳高中17.8萬芳醫院站約7分鐘
竹圍高中17.6竹圍站約19分鐘/學校有學生專車
光復高中17.6新埔站再轉乘公車
大理高中17.6--位於萬華區，須搭公車
三重高中17.6三重站約14分鐘
育成高中16.6南港站約14分鐘
清水高中16.6--土城，須搭公車
安康高中15.6--位於新店，須搭公車
樹林高中15.4台鐵樹林站約13分鐘
林口高中14.6--位於林口，須搭公車
泰山高中13.6--位於泰山，須搭公車
秀峰高中13.6台鐵汐止站約7分鐘
復興高中13.6北投站再轉乘公車
石碇高中13.6--位於石碇，學校有交通車
明德高中13.6--位於三峽，須搭公車

雙北捷運周遭校園路線圖

從落點排序來比較後，編輯也依照台北捷運地圖整理一份更詳細的資訊，包入高中、高職、五專學校。根據臺北市政府教育局新北市中等教育資源網技專院校招生策略委員會列出雙北捷運周遭公私立高中及五專，點擊捷運站即可顯示附近學校。

落點分析

各線站名與周遭學校

文湖線鄰近學校
南港軟體園區站臺北市立育成高中
東湖站臺北市立南湖高中
葫洲站私立康寧大學
內湖站私立達人高中
文德站臺北市立內湖高中、私立達人高中、國立臺灣戲曲學院內湖校區
港墘站臺北市立麗山高中、臺北市立內湖高工
大直站臺北市立大直高中
忠孝復興站（轉藍線）私立復興實驗高中
大安站（轉紅線）國立臺灣師範大學附屬高中、臺北市立大安高工
科技大樓站私立開平餐飲學校
六張犁站臺北市立和平高中、芳和實驗中學、私立喬治工商
萬芳醫院站臺北市立萬芳高中、私立再興學校
木柵站臺北市立木柵高工
動物園站私立大誠高中

淡水信義線鄰近學校
紅樹林站新北市立竹圍高中
竹圍站新北市立竹圍高中
關渡站私立馬偕醫護專校關渡校區
忠義站私立臺北城市科技大學
北投站私立幼華高中
明德站臺北市立中正高中、私立奎山實驗中學
士林站臺北市立陽明高中、臺北市立士林高商、私立泰北國際雙語學校
劍潭站臺北市立百齡高中
圓山站臺北市立明倫高中、私立大同高中
民權西路站（轉橘線）臺北市立成淵高中、私立大同高中
雙連站私立靜修高中
中山站（轉綠線）私立志仁高中
台大醫院站臺北市立第一女子高中、數位實驗高中弘道基地
中正紀念堂站（轉綠線）臺北市立建國高中、數位實驗高中弘道基地
東門站（轉橘線）私立金甌女子高中
大安森林公園站私立延平高中
大安站（轉棕線）國立臺灣師範大學附屬高中、臺北市立大安高工
信義安和站私立東方工商
象山站臺北市立永春高中
新北投站臺北市立復興高中、私立薇閣高中

松山新店線鄰近學校
南京三民站臺北市立中崙高中、臺北市立西松高中
台北小巨蛋站私立育達高中
松江南京站（轉橘線）臺北市立中山女子高中、臺北市立大同高中、數位實驗高中吉林基地
中山站（轉紅線）私立志仁高中
中正紀念堂站（轉紅線）臺北市立建國高中、數位實驗高中弘道基地
古亭站（轉紅線）私立強恕高中
公館站私立南華高中
萬隆站私立靜心高中
景美站私立滬江高中、私立靜心高中
大坪林站（轉黃線）私立南強工商
七張站臺北市立景美女子高中、耕莘健康管理專科學校
新店區公所站私立崇光女子高中
新店站私立能仁家商
小碧潭站新北市立新店高中

中和新蘆線鄰近學校
迴龍站新北市立丹鳳高中
新莊站私立恆毅高中
先嗇宮站私立金陵女子高中、私立清傳高商
三重站新北市立三重高中
三民高中站新北市立三民高中
徐匯中學站新北市立新北高中、私立徐匯高中
三和國中站私立格致高中
大橋頭站私立稻江高商
民權西路站（轉紅線）臺北市立成淵高中、私立大同高中
中山國小站私立稻江護家
松江南京站（轉綠線）臺北市立中山女子高中、臺北市立大同高中、數位實驗高中吉林基地
忠孝新生站（轉藍線）國立臺北科技大學
東門站（轉紅線）私立金甌女子高中
古亭站（轉綠線）私立強恕高中
頂溪站新北市立永平高中
永安市場站私立南山高中、私立復興商工

板南線鄰近學校
永寧站私立福瑞斯特高中
海山站新北市立新北高工
亞東醫院站私立豫章工商、私立光華商職
府中站新北市立板橋高中
板橋站新北市立板橋高中、新北市立海山高中
新埔站私立致理科技大學
龍山寺站臺北市立大理高中、臺北市立華江高中
善導寺站臺北市立成功高中、私立開南高中、國立臺北商業大學
忠孝新生站（轉橘線）國立臺北科技大學
忠孝復興站（轉棕線）私立復興實驗高中
忠孝敦化站私立復興實驗高中
市政府站臺北市立松山高中
永春站臺北市立松山工農、臺北市立松山家商
後山埤私立協和祐德高中
昆陽站臺北市立南港高中
南港站臺北市立育成高中、臺北市立南港高工

環狀線鄰近學校
大坪林站（轉綠線）私立南強工商
十四張站私立莊敬高職
景平站私立智光商工
中原站新北市立光復高中
板新站新北市立海山高中、私立光仁高中

捷運 國中教育會考 114會考

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