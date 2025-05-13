114年國中教育會考本週末登場 若戴口罩：建議素色無字

2025年國中教育會考即將在本周末舉行，竹苗區將有1萬4022名考生報考，其中新竹縣39所公、私立國中就有5286名。新竹縣府提醒，考生若休息時間在試場內使用手機，請務必記得在考前要完全關機，並放於臨時置物區，或交由國中學校考生服務人員協助保管，以免違反試場規則。此外，考生若有配戴口罩需求，樣式建議以素色、無印刷字樣為主，避免引起爭議。

考區以學校為單位，分別編配於新竹高商、竹東高中、關西高中、竹北高中、義民高中、六家高中、湖口高中以及仰德高中8所學校所在的考場應試。縣府為讓考生安心應試，從去年11月起就針對交通秩序維護、考場周邊暫停施工、慶典廟會活動柔性勸離、避免鄰里廣播、大眾運輸加開車班疏運以及維持穩定供水供電等事項，函請縣內各單位配合辦理，並持續督導考場學校落實內外清消及設備檢整。

為營造安心應試環境，經竹苗考區國中教育會考試務會討論後，決議原則上開放考生於休息時間在原試場原座位休息及溫書，同時建議考生第一天午餐及午休在原試場原座位進行，以獲得較舒適及充分的休息，有利準備下午考科作答。

各國中學校也會組成考生服務隊，提供全方位的支援、輔導與協助。考生家長可以進入考場學校陪考，但請家長不要進入試場管制區，以維護試場秩序。

縣府教育局長楊郡慈也特別提醒考生，若休息時間於試場內使用手機，請務必記得在考前完全關機，並放置於臨時置物區或交由國中學校考生服務人員協助保管，以免違反試場規則。此外，考生若有配戴口罩需求，樣式建議以素色、無印刷字樣為主，避免引起爭議。

縣長楊文科提醒考生及家長，考試當天要提早出門，以免因交通流量驟增，致延遲進考場，各項應試用品提早準備，調整生活作息、穩定心情，以最佳狀態上場。