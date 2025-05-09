114會考自然／別再練習艱澀計算 有效備考4大方向著手 必考重點一次看

國中教育會考將於5月17日至18日登場。聯合新聞網推出「會考衝刺系列報導」，5日至7日聚焦國文、英文、數學科，8日至9日則深入解析社會與自然科。記者訪問國中與補教老師，掌握最新命題趨勢、必考重點與答題技巧，協助考生高效備考、提升得分。

自然科如何有效備考？補教老師建議，透過寫考古題，一方面維持手感，一方面熟悉考試重點。不要再練習艱澀或大量的計算，寧可花時間把觀念和定義弄清楚，譬如課本的所有實驗，包括實驗器材、操作流程；國中老師提醒近年命題趨勢更重視概念理解與應用。

台北市萬華國中生物科教師王美玲表示，114年國中教育會考自然科試題，延續近年命題趨勢，強調「三多一沒有」的特色，也就是文字多、圖表多、情境多，以及幾乎沒有複雜計算題。這些題目設計不再僅考死記硬背，而是要求學生具備科學探究、閱讀理解與跨領域整合能力。

王美玲說，首先，文字量大的題目需要學生有良好的閱讀理解能力，能從長篇敘述中迅速抓出關鍵資訊。其次，圖表題占比高，像是折線圖、柱狀圖、圓餅圖等，考驗學生的資料判讀與分析能力。第三，情境題將所學與生活、實驗情境結合，甚至跨章節或跨科整合，讓學生能靈活運用科學知識解決實際問題。

「考題幾乎不再出現繁複計算，顯示命題更重視概念理解與應用。」王美玲說，學生在準備時，應聚焦在基礎知識的掌握、圖表與數據的理解、實驗設計的思考，並避免死背或只靠公式計算。複習時不要忘記實驗的過程、方法、原理、操作過程與結果的判斷，搭配基本概念的計算，也就是「一沒有：沒有複雜的計算題」，去理解科學的原理原則。

為有效備考，王美玲建議可從四大方向著手：一、加強科學概念理解，搭配圖解與實作活動；二、訓練圖表與數據的解讀能力，嘗試自己整理圖表資料；三、培養批判思考，透過討論與反思強化理解；四、練習答題技巧，例如圈關鍵字、刪去法、讀圖表時注意單位長與座標意義等細節，並透過模擬考建立信心。

王美玲提醒考生，備考自然科不只是「讀懂課本」，更要「用懂課本」，將知識轉化為解題的實力。

補教老師楊過說，考生在應考時「把重要的關鍵字抓出來」，讓自己能夠很清楚的知道題目給的條件及考點為何。建議同學可以把關鍵字畫底線或圈起來，會更凸顯。例如提到狀態、專有名稱，或是數字和日期等。

另外要「看清楚題目問什麼」。不確定的題目不要亂猜，可以從答案倒推，或著先刪去不可能的選項，以提高答題正確率。楊過提醒，注意題目的最後一句話，並畫線下來，確認題目的考點問題為何；避免因為一題的執著而耗費太多時間，導致題目寫不完；不要因為一題不確定答案就緊張，這會影響原本正常的解題思緒。

楊過說，但是如果有跳題作答，記得一定要在題目卷上，做清楚且明顯的記號，避免畫錯答案卡。有時候先跳過難題，後面題目穩穩的寫完後，再回過頭來看，會有不一樣的思路。這樣也避免了時間分配不當，導致題目寫不完。

國中教育會考剩不到10天，楊過表示，透過寫考古題，一方面維持手感，一方面熟悉考試重點。如果寫完的同學，不要只是訂正題目，而是從錯題找到自己的問題並加強。此外，不要再練習艱澀或大量的計算，寧可花時間把觀念和定義弄清楚。方向包括「課本的所有實驗，包括實驗器材、操作流程」、「每個單元的觀念和定義」。

楊過說，自然科試卷的最後都會有幾題的「題組」，往往都和課本內容看似無關，導致很多同學不知如何下手。建議把108年以後考古題的題組練習過，會很有用。

補教老師郭偉表示，會考自然科方面，近年來仍舊維持幾乎每1至2章都會命到題目，甚至新課綱精神會在整個題組內將生物、地科、理化跨科串接在一起，太艱難的計算可以大膽完全捨棄，例如力學和牛頓運動定律及莫耳的複雜計算。近三年來自然科命題著重於邏輯推理跟觀念統整，每一個實驗的流程跟結論都需注意，不可偏廢。

各章節重點例如簡單的密度跟測量不要輕忽，光學儀器原理及其應用，原子模型的題型辨識，什麼是物理性質什麼是化學性質，有機物的定義，酯化反應和皂化反應，基礎電學、電解、電鍍、電費計算也是跟生活周遭脫離不了關係。

●各科必考重點：

「生物」重點：輸導組織、循環系統、神經系統、生殖、生物分類

「物理」重點：力與壓力、電學與三大效應、直線運動與牛頓運動定律、功與能以及簡單機械、波動與光學

「化學」重點：原子模型、化學計量、電解質和有機化合物、氧化還原、反應速率

◎各單元的實驗一定要再複習過，實驗是考試出題的大重點。

「地科」重點：

1 地球自轉和地球公轉所形成的天體自然現象。出題數逼近地科部分1/3至1/2的題數，觀念一定要弄懂。包括月相盈虧、潮汐現象、日月食和天體（太陽）東昇西落的原理。

2 高低氣壓的定義、氣團與鋒面、季風與颱風。

3 板塊的類型與形成、地震的相關專有名詞。