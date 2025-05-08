114會考社會／掌握4大命題趨勢 長文閱讀找線索是高分關鍵

國中教育會考將於5月17日至18日登場。聯合新聞網推出「會考衝刺系列報導」，5日至7日聚焦國文、英文、數學科，8日至9日則深入解析社會與自然科。記者訪問國中與補教老師，掌握最新命題趨勢、必考重點與答題技巧，協助考生高效備考、提升得分。

社會科向來是拉抬成績的關鍵科目。隨著108課綱上路至今，社會科命題趨勢逐漸明朗。有系統掌握重點，將能大幅提升解題效率。教師指出，掌握「跨科整合」、「圖表判讀」、「生活情境」與「長文閱讀」四大命題趨勢，是爭取高分的關鍵。

●地理科

「跨科整合」成為會考明顯的命題方向之一。地理老師吳敵表示，所謂的跨科整合，就是將地理的空間觀念與歷史的時空背景、公民的政治、經濟、文化元素結合，因此，考生務必熟悉各科重疊性較高的單元，準備時需注意跨領域的觀念整合，例如：帝國主義時期歐洲列強殖民地的位置，往往會同時結合當地自然環境對建築型態、飲食習慣、穿著方式的影響，以及宗教文化的傳播路徑與融合特色。

「圖表判讀與分析能力」也很重要，吳敵表示，方位判斷、經緯線的運用、比例尺的理解、等高線的判讀，以及空拍影像的分析都是必備能力；在表格判讀時，若圖表中有明顯的時間軸，應該掌握時間上的連續變化趨勢，若無時間軸則建議快速圈出極端數值，並由此推論差異點，找出題目重點。

此外，「生活情境題」的出現頻率也逐年提升。吳敵表示，與台灣相關的地理題目頻繁出現，需特別留意「地名由來」。這類題型常將地理與歷史舊地名結合，例如：「崙」（意指小丘）、「鯤鯓」（沙洲地形）、「壢」（客家語中形容坑谷地形）、「埕」（廣場），考生應多加留心並熟悉這些特殊地名背後的文化與環境意涵。

●歷史科

歷史方面，歷史老師馮敬之表示，台灣史可以留意清領後期沈葆楨與劉銘傳的治台政策，例如財政改革、建設鐵路、設立電報線等現代化措施；以及日治時期後期的皇民化運動、雷震案、美麗島事件等重要民主運動，也是重點範圍。荷蘭、西班牙與鄭氏政權時期的貿易活動、日治時期鐵路、公路、水利設施等基礎建設推展，以及中華民國在台經濟的發展過程、原住民議題等等也是重點趨勢。

中國史部分，馮敬之表示，商周到隋唐時代的政治制度與治理措施，每年都是考試重點，特別是政治制度演變、人才選拔制度的歷史脈絡，考生務必詳加理解。近代中國則重視清末戰爭與條約內容，包括兩次英法聯軍、甲午戰爭後的馬關條約與相關變革。民國初期的政局，如袁世凱稱帝、軍閥割據期間的重要政治事件，以及新文化運動與五四運動所帶來的影響，也可能出題。中共統治時期的政治運動雖然考題較少，但也建議留意。

世界史方面，西洋古代史歷來是考試重點之一，馮敬之表示，希臘、羅馬的政治制度與文化特色，考題往往以文意理解的方式呈現，中古史則應掌握基督教與伊斯蘭教的發展，近代史主要著重於文藝復興以後的地理大發現，一戰、二戰與冷戰時期後的世界格局，因與現代國際局勢息息相關，也不可輕忽。

時事題一直是會考中不可缺少的部分。馮敬之表示，國際局勢是命題熱點。以俄烏戰爭而言，雖然已持續三年多，但雙方仍未達成停戰協議，可能作為難民與人口遷徙、俄國歷史、蘇聯與東歐等相關主題的切入點。以色列與哈瑪斯衝突爆發超過兩年，這些全球衝突熱區也要特別留意。自川普上台後，美中貿易戰火持續，美、中、俄三方政治軍事角力日趨緊張，從冷戰時期美蘇關係至現今國際情勢的歷史發展、兩岸局勢、日治時期台灣民主運動，如：台灣文化協會、台灣議會設置請願運動、地方自治聯盟等，都具備出題潛力，也要多加關注。

●公民科

公民老師羅文表示，近年來，立法院內部頻繁爆發改革爭議，包括國會調查權與聽證權等議題，而社會上也陸續發起多場罷免立委的民眾運動。考生應理解公民依法行使罷免、請願與遊行等民主權利，以及國會的職能與制衡作用。例如，若民眾認為立委表現不佳，可以依法發動罷免連署，藉此展現民主精神。

國際局勢也是重要考題，尤其是台海情勢和南海主權爭議持續升溫，考驗學生對國際法與和平解決爭端的理解。台灣與美國之間的關係變化，凸顯主權與國際合作的重要性，學生應掌握透過國際法院和平協商解決領土爭端，並避免軍事衝突的重要性。

在全球議題方面，氣候變遷已成為各國共同關注的焦點，諸如：淨零碳排（Net Zero 2050）」目標、ESG投資觀念、AI（人工智慧）議題，以及AI延伸出來的版權問題、隱私保護與人權爭議等等，也都不可忽視。

社會議題方面，台灣正面臨日益嚴重的少子化與高齡化危機，生育率已降至全球最低，人口結構快速老化。考生須清楚政府推動生育獎勵措施、托育補助及社會福利政策等等，從而緩解未來勞動力結構失衡的壓力，維持社會發展的永續性。

●考前衝刺與答題技巧

文華高中公民老師李佳浤建議，考前應進行「診斷式演練」，不僅要練習歷屆試題，更要深入分析題目的關鍵與選項正誤邏輯。特別是歷史、地理、公民整合題的比例持續增加，學生必須培養整合三科觀念的能力。

李佳浤也建議採「專題式複習法」，如學習晚清皇族內閣時，連結民主制度檢視其缺失；學習鄭成功來台時期，則整合地理課的氣候與地理遷徙知識。透過主題式統整，提升應對素養命題的能力。

台北市忠孝國中地理老師何俊彥說，社會科是「投資報酬率」極高的科目，但也圖表、文字增多，解題需更多耐心與判斷。他提醒，遇到長文題組時，宜先看問題、抓核心觀念，再回頭讀題幹尋找關鍵字，提高效率與正確率。此外，作答期間要注意畫記題目中的關鍵詞句，避免出現畫錯格或跳題等粗心錯誤。

距離考試不到十天，何俊彥表示，目前最重要的準備方式是熟練歷屆會考試題，也可訓練從圖表中摘錄關鍵資訊的能力。由於社會科是會考第一科，考生常因緊張影響表現，因此應提早準備好複習資料、考試用品，維持正常作息、熟悉考場並提前抵達，有助於穩定情緒、發揮實力。