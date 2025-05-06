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影／國中會考170名試務人員入闈 與世隔絕只能收家書

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
114年國中教育會考將於5月17及18日考試，170位試務工作人員昨天在國家教育研究院台中院區入闈。記者游振昇／攝影
114年國中教育會考將於5月17及18日考試，170位試務工作人員昨天在國家教育研究院台中院區入闈。記者游振昇／攝影

114年國中教育會考將於5月17及18日考試，170位試務工作人員昨天在國家教育研究院台中院區入闈，為17萬5000名考生命題，為求考試公平，考題保密，他們入闈後與世隔絕，二周不能使用手機，只能收家書，教育部次長張廖萬堅說，二周不能滑手機不知是什麼世界，很辛苦。

一名曾參與國中會考入闈的老師說，入闈時手機要暫時被保管，進入闈場不能上網，禁止對外通訊，闈場食衣住行運動都有，就是不能滑手機，很多人第一次入闈，不習慣二周不能滑手機；入闈人員不能對外通訊，最好在入闈前安排好所有人事物，包括家人，期間家人若有急事可寄家書，試務人員有訊息要通報，內容需經安全組人員檢查核准，管制嚴格。

教育部次長張廖萬堅昨天說，試務人員14天將與世隔絕很辛苦，他沒入闈被「關」過，他當立委時，立法院曾有討論手機管制問題，但最多管制一周，入闈人員二周不能接觸到手機，不知是什麼世界。

170位試務工作人員昨天中午陸續抵達台中市豐原區的闈場，帶著行李依序唱名入闈場，教育部次長張廖萬堅、全國試務會主委陳柏熹、師範大學副校長宋曜廷等人在門口揮手感謝試務人員，最後由張廖萬堅和陳柏熹關門、掛鎖和貼封條。

114年國中教育會考將於5月17及18日考試，170位試務工作人員昨天在國家教育研究院台中院區入闈。記者游振昇／攝影
114年國中教育會考將於5月17及18日考試，170位試務工作人員昨天在國家教育研究院台中院區入闈。記者游振昇／攝影
114年國中教育會考將於5月17及18日考試，170位試務工作人員昨天在國家教育研究院台中院區入闈。記者游振昇／攝影
114年國中教育會考將於5月17及18日考試，170位試務工作人員昨天在國家教育研究院台中院區入闈。記者游振昇／攝影

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