影／國中會考170名試務人員入闈 與世隔絕只能收家書

114年國中教育會考將於5月17及18日考試，170位試務工作人員昨天在國家教育研究院台中院區入闈，為17萬5000名考生命題，為求考試公平，考題保密，他們入闈後與世隔絕，二周不能使用手機，只能收家書，教育部次長張廖萬堅說，二周不能滑手機不知是什麼世界，很辛苦。

一名曾參與國中會考入闈的老師說，入闈時手機要暫時被保管，進入闈場不能上網，禁止對外通訊，闈場食衣住行運動都有，就是不能滑手機，很多人第一次入闈，不習慣二周不能滑手機；入闈人員不能對外通訊，最好在入闈前安排好所有人事物，包括家人，期間家人若有急事可寄家書，試務人員有訊息要通報，內容需經安全組人員檢查核准，管制嚴格。

教育部次長張廖萬堅昨天說，試務人員14天將與世隔絕很辛苦，他沒入闈被「關」過，他當立委時，立法院曾有討論手機管制問題，但最多管制一周，入闈人員二周不能接觸到手機，不知是什麼世界。