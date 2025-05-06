114會考英文／備考掌握2原則 考場避開2禁忌 B+也能變A+

國中教育會考5月17日至18日登場。聯合新聞網推出會考衝刺系列報導，5日至7日為國文、英文、數學科，8日至9日為社會、自然科；記者採訪國中老師及補教老師最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

談到如何準備國中教育會考英文，桃園青溪國中英語教師許綉敏和補教英文老師Emma，都認為熟讀1200個基本字彙和「耐心」最重要。

近年英文考題有拉長的趨勢，Emma認為，考生平常就要訓練應考的耐心，平常刷考古題時也必須根據考場的時間計時，才能訓練如何在壓力強度下好好發揮。許綉敏則說，近3年單題的部分，字詞理解的題目不少，希望考生作答時，一定要耐心看完題目，看清楚題目完整意思之後再作答。

Emma表示，熟讀1200字的基本單字，考生可以拿到基本分。但近年考題經常出現「一字多義」，考倒許多多英文程度好的學生。因為他們往往一看單字就認為自己一定知道 ，不肯仔細看上下文。 然而此一單字的字義，未必是考生自以為知道的，必須讀完上下文才能找到答案。如113年第32與35題為例，考生必須看完上下文，才能推測字義或代名詞的意思。此類考題是考驗考生如何活用英文，而非死背，也符合素養的趨勢。

思辨能力也是會考重點。以113年英文會考第36到39題為例，考正反兩面的論辯，讓學生判斷不同意見的論點。這種題型非常符合新課綱的素養導向，強調學生的思辨能力。

而閱讀題組除了考驗考生的耐心及架構組織能力，還需要邏輯思考能力 。111年的30-32題組為例，考排序及圖表的比較 ，考驗考生文字和圖表之間的轉化能力，是常見的題型。

文法方面，Emma表示，近幾年大多考形容詞子句、副詞子句、名詞子句與特殊動詞(使役動詞、連綴動詞、感官動詞、花費動詞)等，還有每年絕對必考的時態題。

許多考生會在考前狂刷考古題，許綉敏表示，對於已經A以上的同學，多刷題本是會有幫助的，的確有助達成A++；但是對於B++希望達成A的同學，她反而不建議拚命刷題，而是建議好好做近3年的題目，搞清楚每一題，尤其針對自己常犯錯誤的地方，一定要問清楚，而不是看到解答就認為自己會了。

Emma建議考生做一本屬於自己的錯題本，把曾經寫錯的題目統一記載於同一本筆記本中。她分析，考場中間休息的時間很短，與其在這時「抱佛腳」翻海量的課本教材，還不如拿出錯題本來看。通常，最常考和最常錯的題目會是同一類，考前翻閱有助於自己理解最容易「錯在哪裡」。她建議考生用活頁紙做這本錯題本，而且最好是「合科」—把國英數等考科通通集合放在一起。

Emma也建議，考生還可以找老師協助。如果自己最常錯的題目跟時態有關，就請老師出考時態的題目協助練習。至於時事題，Emma認為關稅還趕不上入闈的時間，但AI和環境變遷會是焦點。

綜合考生經驗，Emma說，考場有兩大禁忌，一是不要「卡題」原地停留，二是不要留下空白。考生答題時，常因為想不出某題的答案而「卡題」，導致影響答題的速度。

「卡題」時，Emma建議，考生可以先「靠直覺」作答，然後在題本做記號，等到全部答題完畢再回來，千萬不要讓答案處空白。