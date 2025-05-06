會考衝刺／國文加深理解 先看答案再看題

國中教育會考五月十七、十八日登場，聯合報今起推出會考衝刺系列報導，協助考生事半功倍拿高分。

國文科除了基本的語文常識外，約有七成題目是閱讀理解，新北市錦和高中國文老師陳恬伶指出，常有考生看得懂文章卻選不出答案，原因在於文本分析、詮釋能力不足。她提供考生一套考前衝刺閱讀能力的方法，透過「先看答案再看題目」加深對文章的理解，增進判斷答案的能力。

陳恬伶分析，會考國文考科可分為兩個部分，語文常識約占三分之一，其餘為閱讀理解。語文常識的部分，自新課綱上路以來，出題都是重要內容，不會太冷僻，花點力氣留意近年沒出現過的單元。

閱讀理解的部分，考古題是考生的好朋友，陳恬伶建議複習考古題時可以先看答案，再回頭看題目，以畫線方式找出題目文章的關鍵詞、關鍵句，並圈出句子的主詞，若沒有就自己補上主詞。

陳恬伶指出，很多作文難拿高分在於使用的句型太少，白話文課文是很好的教材，讀課本的同時可畫下佳句誦讀，熟悉漂亮的句型，應用在作文上。

會考寫作測驗取材多元，陳恬伶提醒，看完複雜的題幹後，先留意題目問了哪些問題，作答時一定要回答這些問題，考生須先花幾分鐘思考如何布局文章，把答案安排在各個段落，想清楚後再下筆。（系列一）