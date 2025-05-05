影／為17萬5千名考生命題！國中會考170試務人員今入闈閉關14天

114年國中教育會考將於5月17及18日考試，170位試務工作人員今天在國家教育研究院台中院區入闈，為17萬5000名考生命題，教育部次長張廖萬堅說，試務人員14天將與世隔絕很辛苦；全國試務會主委陳柏熹提醒所有考生，好好調整作息，用平常心面對考試，考前確認考場位置，記得帶準考證。

170位試務工作人員今天中午陸續抵達台中市豐原區的闈場，帶著行李依序唱名入闈場，教育部次長張廖萬堅、全國試務會主委陳柏熹、師範大學副校長宋曜廷等人在門口揮手感謝試務人員，最後由張廖萬堅和陳柏熹關門、掛鎖和貼封條。

張廖萬堅表示，所有入闈人員未來14天非常辛苦，闈內和闈外工作都會落實，產生高品質試卷，他說國中會考現在只有三個等級，為配合12年課綱素養教育，實作精神，讓孩子改變學習態度可終生學習，在場試務人員都肩負此使命，他說台灣考試最重視公平。

張廖萬堅說，今年報名考生人數17萬5000多人，比去年少1萬6000多人，創歷年最少，受到少子化影響，但命題和測驗都一樣規格，一樣14天入闈，產出高品質試卷，考生人數減少，服務相對增加；他表示，試務人員要被「關」14天很辛苦，不能滑手機，與世隔絕，這是難得經驗。

主委陳柏熹表示，國中會考考生將面臨他們這一生中第一次重大考試，免不了緊張，他希望家長用支持的心態讓考生放心考試就足夠，他說不論考生用哪一個板本，只要依照課綱學習，國中教育會考就可得到好成績表現，現在是考前最後衝刺，希望考生好好調整作息，用平常心面對考試，他提醒考生，確認考場位置，記得帶準考證。

陳柏熹說，每年國中會考會後，會依103年公布標準，進行標準設定，將學生分成三個等級，國中會考最大功能在學力監控，讓學校了解學生的學習狀況，作為未來教學改善參考，他表示，距會考剩10多天，考生可將過去國中會考考題拿出來練習，相信對考生會有幫助。

114年國中教育會考將於5月17日、18日舉行，印卷闈場設於國家教育研究院台中院區，170位試務工作人員今天入闈，展開為期14天的組題、印卷、分卷等工作。入闈人員包括測驗專家、審題教授、命題教師、考試科目召集人、相關工作人員及教育部國教署督導人員等人。

經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計17萬5247人，其中集體報名17萬3436人，個別報名1811人。報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬7421人，中投考區2萬7135人，及台北考區2萬201人。