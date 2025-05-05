會考國文衝刺／用考古題做頭腦體操加強閱讀理解

國中教育會考5月17日至18日登場，聯合新聞網今天起推出會考衝刺系列報導，5日至7日為國文、英文、數學科，8日至9日為社會、自然科，採訪國中老師及補教老師最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

會考國文科除了基本的語文常識外，約有七成題目是閱讀理解，新北市錦和高中國文老師陳恬伶指出，常有考生看得懂文章卻選不出答案，原因在於文本分析、詮釋能力不足。她也提供考生一套考前衝刺閱讀能力的方法，透過「先看答案再看題目」加深對文章的理解，增進判斷答案的能力。

陳恬伶分析，會考國文考科可以分為兩個部分，語文常識約占三分之一，其餘為閱讀理解。語文常識的部分，自新課綱上路以來，出題都是重要內容，不會太冷僻，就算是較為專業、困難的題目，也會提供適當的生活情境讓學生思考，因此就照常準備，並花點力氣留意近年沒出現過的單元。

閱讀理解的部分，陳恬伶表示，現在學生常有兩種，一種是文章看不懂，另一種是看得懂文章卻不會判斷答案，造成後者的原因就在於文本分析能力、詮釋能力、閱讀理解能力不足。

考古題是考生的好朋友，陳恬伶提供一套考前衝刺時可以練習的「頭腦體操」，考生複習考古題時可以先看答案，再回頭看題目，以畫線方式找出題目文章的關鍵詞、關鍵句，並圈出句子的主詞，若沒有就自己補上主詞。考生看不懂文言文，常與主詞省略有關，所以文言文也比照辦理。

陳恬伶指出，練習完考題後，就再用同樣方法閱讀課本，除了可以加深對文章的理解，還對寫作文有幫助。她觀察，很多學生作文拿不到五級分的關鍵，在於使用的句型太少，國中三年白話文課文就是很好的教材，考前讀課本的同時可以畫下佳句誦讀，熟悉漂亮的句型，未來自然可以應用在作文上。

會考寫作測驗取材多元，前兩年曾出現圖表分析以及產品文案、新聞標題等日常生活情境題。陳恬伶提醒，看完複雜的題幹後，先留意題目問了哪些問題，例如去年題幹就問了「標題運用什麼樣的設計方式？」、「背後反映了什麼現象？」，並要求結合生活經驗寫下觀察和看法。作答時一定要回答這些問題，考生須先花幾分鐘思考如何布局文章，把答案安排在各個段落，想清楚後再下筆。

陳恬伶強調，會考倒數兩週，考生要帶著「任務」的眼光看課文及過往的作文六級分範文，從中學習漂亮的句型，理解寫作的目的，分析作者是看到什麼現象有感而發，同時熟讀語文常識，並從去年開始往前寫考古題，會更加熟悉會考出題方向。