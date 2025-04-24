迎戰國中會考 南市教育局推「夢想御守」 用動漫名言陪考生
國中教育會考5月17日登場，南市教育局學生輔導諮商中心運用學生熟悉的動漫語言，將經典角色的勵志台詞與考試挑戰結合，設計會考安心小物「前路有光，夢想御守」陪伴考生。小物以粉彩書籤套卡設計為基底，搭配柔和圖案與溫暖色彩，營造舒緩安心的視覺感受，幫助考生減輕焦慮。
有「不是關於能不能做到，而是要做！」（出自《咒術迴戰》）、「現在放棄，比賽就結束了！」（出自《灌籃高手》）等，期盼透過這些充滿力量的話語，為台南學生注入滿滿勇氣與信心。
輔諮中心主任吳宜蓁表示，深知國中生在面對大型考試時可能產生壓力與焦慮，因此特別推出安心小物「前路有光，夢想御守」陪伴考生。這些小物不僅象徵著支持與祝福，也希望能讓考生在考試期間，感受到無論身處何種挑戰中，都不會孤單。就像動漫中的角色一樣，無論多困難的道路，終究會有希望的光芒引領他們前行。
市長黃偉哲也表示，會考是學習歷程中的重要里程碑，勉勵考生保持平常心，發揮最佳實力，並祝福大家金榜題名。他說，動漫角色經常在困境中奮戰、突破自我，這種精神正能為考生帶來激勵與共鳴，讓他們在備考期間感受到被理解與支持，進一步提升自信心。
教育局鄭新輝提醒考生，考前應適度休息、調整作息，以良好心態迎接考試；唯有在身心狀況最佳的情況下，才能發揮出最佳的考試表現。像動漫中的角色一樣，勇敢面對挑戰、堅持到底，相信自己一定能夠克服一切困難，迎向光明的未來。
教育局也呼籲家長，應該給予考生充分的支持與鼓勵，創造輕鬆、和諧的家庭氛圍，讓考生在備考過程中感受到愛與關懷。正如動漫角色所展現的勇氣與決心，相信考生能在這段時光中展現出最強的自我。
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