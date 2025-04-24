快訊

收編怕生浪貓「餵肉泥秒變乖」她直呼撿到天使 眼尖網友卻發現真相不單純

川普：2至3周內重啟對等關稅 鎖定未達成協議國家

國民黨426凱道總動員 馬英九、韓國瑜、管中閔都受邀

迎戰國中會考 南市教育局推「夢想御守」 用動漫名言陪考生

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市教育局學生輔導諮商中心運用學生熟悉的動漫語言，設計會考安心小物「前路有光，夢想御守」陪伴考生。記者鄭惠仁／攝影
南市教育局學生輔導諮商中心運用學生熟悉的動漫語言，設計會考安心小物「前路有光，夢想御守」陪伴考生。記者鄭惠仁／攝影

國中教育會考5月17日登場，南市教育局學生輔導諮商中心運用學生熟悉的動漫語言，將經典角色的勵志台詞與考試挑戰結合，設計會考安心小物「前路有光，夢想御守」陪伴考生。小物以粉彩書籤套卡設計為基底，搭配柔和圖案與溫暖色彩，營造舒緩安心的視覺感受，幫助考生減輕焦慮。

有「不是關於能不能做到，而是要做！」（出自《咒術迴戰》）、「現在放棄，比賽就結束了！」（出自《灌籃高手》）等，期盼透過這些充滿力量的話語，為台南學生注入滿滿勇氣與信心。

輔諮中心主任吳宜蓁表示，深知國中生在面對大型考試時可能產生壓力與焦慮，因此特別推出安心小物「前路有光，夢想御守」陪伴考生。這些小物不僅象徵著支持與祝福，也希望能讓考生在考試期間，感受到無論身處何種挑戰中，都不會孤單。就像動漫中的角色一樣，無論多困難的道路，終究會有希望的光芒引領他們前行。

市長黃偉哲也表示，會考是學習歷程中的重要里程碑，勉勵考生保持平常心，發揮最佳實力，並祝福大家金榜題名。他說，動漫角色經常在困境中奮戰、突破自我，這種精神正能為考生帶來激勵與共鳴，讓他們在備考期間感受到被理解與支持，進一步提升自信心。

教育局鄭新輝提醒考生，考前應適度休息、調整作息，以良好心態迎接考試；唯有在身心狀況最佳的情況下，才能發揮出最佳的考試表現。像動漫中的角色一樣，勇敢面對挑戰、堅持到底，相信自己一定能夠克服一切困難，迎向光明的未來。

教育局也呼籲家長，應該給予考生充分的支持與鼓勵，創造輕鬆、和諧的家庭氛圍，讓考生在備考過程中感受到愛與關懷。正如動漫角色所展現的勇氣與決心，相信考生能在這段時光中展現出最強的自我。

南市教育局學生輔導諮商中心運用學生熟悉的動漫語言，設計會考安心小物「前路有光，夢想御守」陪伴考生。記者鄭惠仁／攝影
南市教育局學生輔導諮商中心運用學生熟悉的動漫語言，設計會考安心小物「前路有光，夢想御守」陪伴考生。記者鄭惠仁／攝影
南市教育局學生輔導諮商中心運用學生熟悉的動漫語言，設計會考安心小物「前路有光，夢想御守」陪伴考生。記者鄭惠仁／攝影
南市教育局學生輔導諮商中心運用學生熟悉的動漫語言，設計會考安心小物「前路有光，夢想御守」陪伴考生。記者鄭惠仁／攝影
南市教育局學生輔導諮商中心運用學生熟悉的動漫語言，設計會考安心小物「前路有光，夢想御守」陪伴考生。記者鄭惠仁／攝影
南市教育局學生輔導諮商中心運用學生熟悉的動漫語言，設計會考安心小物「前路有光，夢想御守」陪伴考生。記者鄭惠仁／攝影

114會考

延伸閱讀

資優生、有潛力孩子學什麼？ 南市推11項資優教育方案

新北與台師大簽約 推正向心理教育強化學生韌性

整理包／114國中教育會考衝刺倒數 考試時程、各科重點一把抓

康芮颱風快半年...新北深坑國中弘藝樓龜裂還沒修 最快29日發包

相關新聞

114會考自然／最後衝刺！常考重點一把抓 題型破解、B++↑得分關鍵必看

李鴻老師分析113會考生物的題目通過率最低至0.38，同時也有高於0.8的題目，而閱讀素養題的題目敘述較長...

114會考寫作／「不必訂題」模式恐愈趨困難 六級分論說、抒情這樣練

114年會考將於5月17日（六）、18日（日）舉行，寫作測驗於第一天壓軸登場，考試時間15:50-16:40，共50分鐘...

迎戰國中會考 南市教育局推「夢想御守」 用動漫名言陪考生

國中教育會考5月17日登場，南市教育局學生輔導諮商中心運用學生熟悉的動漫語言，將經典角色的勵志台詞與考試挑戰結合，設計會...

整理包／114國中教育會考衝刺倒數 考試時程、各科重點一把抓

114年國中教育會考即將登場，考試日期為5月17日（六）、18日（日）兩天，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導...

114會考自然／題目落落長！長文圖表解題免驚 1撇步抓重點更迅速

114會考將近，自然科想必是某些同學的困擾，但其實並不是沒有解決方法下面會針對各科給予各位同學建議...

114會考數學／搶分看這！近3年命題趨勢解析 出題率100%單元必熟讀

會考將至，每年寫會考考前數學重點整理時都會有不一樣的想法。但如果有仔細研究不難發現，題目越來越「生活化」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。