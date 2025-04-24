114會考自然／最後衝刺！常考重點一把抓 題型破解、B++↑得分關鍵必看

◆生物◆

力宇教育的李鴻老師將113會考生物相關考題的通過率整理如下：

★紅字的題目將會在影片中講解，請記得點選下方影片觀看喔！

李鴻老師分析113會考生物的題目通過率最低至0.38，同時也有高於0.8的題目，而閱讀素養題的題目敘述較長，同學的通過率卻有八成以上，代表「閱讀」實際上並不難，有些答案甚至能在題目文章裡找到。而有些題目雖然篇幅較長，但實際上在考課本觀念。當題目文字敘述較複雜時，同學觀念就容易被搞混，所以在閱讀上務必留意。

生物在自然科會考中，幾乎每一個章節都會出題目。力宇教育的李鴻老師建議同學可以從以下幾個角度準備114會考：

一、 概念的應用與理解

1. 近年來，會考不僅考學生對基礎知識的掌握，還強調對知識的應用和理解。例如：在光合作用與呼吸作用的題目中，除了要求學生記憶反應式及過程，更可能考學生是否能夠靈活解釋和應用這些概念。

2. 可能利用情境題的形式呈現，要求學生在生活情境中解釋某生物現象。例如：出現一個關於環境因素(如：溫度)如何影響光合作用效率的情境，要求學生根據所學知識，分析結果並找出適合的答案。

二、 實驗設計與數據分析

隨著會考對實驗操作和數據處理能力的重視，未來的考試中可能會有更多關於實驗設計的題目。例如：要求學生分析題目中的數據比較、圖表解讀，或根據實驗數據做出合理推論，這些都需仰賴平時練習題目或歷屆考題的累積。

三、 綜合性題目

近年會考容易出現綜合性問題，要求學生能跨領域應用所學知識。因此閱讀題目時，應掌握對解題有用的觀念，並做簡單的註記，也要特別留意結尾問號前的一兩句話，往往考題的關鍵都藏在這裡。

最後，李鴻老師提醒同學，考前準備除了理解基本概念，也要強化對實驗設計、數據分析和綜合性問題的應對能力。此外利用寫考題持續增強自己對圖表、情境題和應用題的分析能力，相信就能在會考中獲得不錯的成果。

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◆理化◆

衝刺114會考，力宇教育的趙天豪老師幫同學整理下列出題趨勢和準備方向：

一、 出題趨勢與分布

1. 綜觀103 ~110年會考中，每屆會考約54題(理化約27題)，圖表題至少35題(理化至少19題)。但是近三年(111~113年教育會考)，總題數皆為50題，理化題數27~29題(圖表題16題)，連續四年(110~113年)理化科題數都超過總題數的1/2，顯示此為未來出題的固定趨勢。

2. 雖然近年總題數下降，但是總字數上升(110年約8150字、111年約8100字、112年約8400字、113年約8083字)，代表題目的題幹敘述變長，所以如何從龐大的文字、圖形、表格中，獲取解題相關的訊息，仍是考生應熟悉的考試技巧。

3. 面對不同生活情境或實驗情境下(例如：游泳池的安賽蜜、400公尺賽跑…)需要使用的理化觀念來判讀、理解文字圖表的訊息，連結課本知識與生活中的經驗，綜合分析、比較各答案間的差異，仍是出題的取向之一。

4. 113年會考中，首度將雙變因放入圖形或表格內，並判讀正確答案。對於國中生來說，此種陌生圖表的判讀，需要分析與比較的能力，而不是記憶與背誦的能力。由此更能彰顯出會考題型變化，已經從傳統的「算一算」，轉變成現在的「想一想」。

5. 統計這幾年的出題的分布，各主題出題數呈現穩定的趨勢，預估114年考題中，「力與運動、物質與生活、生活中的化學」仍是三大熱門出題的考試重點章節。

6. 113年電磁學範圍雖然出題數提升，但仍以「資料判讀的圖形題」取代過去的「計算題」，此趨勢也代表了未來會考的出題取向。

★以下統整108~113年會考考題分布：

二、 常考題型

1. 實驗題

實驗題是近幾年的熱門趨勢，為了因應新課綱與探究教學，無論是課本的探索活動或示範實驗，都需熟悉實驗目的、實驗裝置、實驗步驟、實驗記錄簿填寫、結果與討論。

2. 推理題

為近幾年的新趨勢，相較於以往的正確答案，在推理性的題目中，只能從題目的數字與課本知識出發，分析每個選項的差異，最終判斷較為合理的答案。

3. 表格題

表格題是傳統的題型，處理方式有非常多種。根據理論，有些表格需要推論出正確答案；有些表格的訊息需要刪除；有些需要增加欄位來看出彼此間的關係。

而去年113會考首度加入雙變因的表格，題目本身並不困難，但還是需要謹慎的分析表格才能順利拿分。

4. 圖形題

圖形題型是傳統的題型，有些需要圖形中的資訊，再根據理論公式，找出正確的答案；有些需要根據理論作圖，找出正確的答案。113會考同樣有雙邊因的圖形題。

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◆地球科學◆

一、關鍵勝負手

力宇教育的張羽老師分析，地科單元數少，會考出題佔比高，是最後衝刺投報率最高的科目，請同學務必要把握。而參考113會考試題通過率數據，地科難題比例較其他科目高，自然科的勝負關鍵也會在地球科學。

二、B++的混戰沼澤

由113會考公告的等級加標示與答對題數對照表來看，在現今制度下，一份50題的考卷，考74分(錯13題)和考86分(錯7題)擁有相同積分(積點)，因此此區程度落差較大，形成混戰區。對B++前段的同學來說，此種計分方式相對吃虧，務必多花心力提升至精熟；而對未達B++的同學來說，提升實力至B++並不困難，先力求進入混戰區。

★影片中，張羽老師幫同學分析了由B→B++、由B++→A的升級關鍵及準備策略，快點開影片一起來破關升級。

三、高命題考點

張羽老師幫同學們整理出地球科學的重要考點，並特別列出地科10次會考考出9次的「高命題」知識點，請同學務必要熟悉。