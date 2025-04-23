114會考自然／題目落落長！長文圖表解題免驚 1撇步抓重點更迅速

114會考將近，自然科想必是某些同學的困擾，但其實並不是沒有解決方法下面會針對各科給予各位同學建議。

近年來的題目大多都會搭配圖表，讓各位學生進行判讀，及搭配長文敘述，較考驗學生們的細心程度及觀念運用，以113年會考的自然科題目第10題舉例，一般以往的練習題會給予選項，讓學生選擇XYZ哪一點較為年輕或古老，現在則是用圖表呈現，看起來較為複雜，但其實觀念的運用上是相同的，我們會知道靠近中洋脊的地殼越年輕，所以在選擇圖表時可以先查看縱軸及橫軸個別代表的內容，許多題目的陷阱會出現在這邊，當確定越下方越年輕的時候我們就可以選擇D選項。這樣就輕鬆得到分數了。

生物科

生物課近幾年的題目的重點依舊是心臟、血液循環、光合作用、遺傳以及植物的各個器官，大多數圖片會考同學們對應的內容物是什麼，提出對於內容物的各種問題，所以同學們在準備的時候可以多搭配課本講義的圖片去做背誦，而不是單純的死背文字，這樣在遇到題目時同學對題目的熟悉度就會比較高。以112年的自然科35題舉例，題目中有提到草莓發育是由花托處膨大而成，又提到*構造由子房發育而成。雖然圖片中沒有標示子房但我們知道子房是雌蕊的一部分，發育過後會形成果實，所以我們可以選C，這樣又解決了一個問題。

理化科

理化的觀念繁多各章節，近年的計算題目已經減少許多，也容易很多題目其實從文章中閱讀可以獲得答案，並不是單純的只考觀念，其實增加了許多得分機會，同學並不用擔心文章中有過多沒看過的觀念，導致需要在考試期間一邊吸收新的東西一邊作答。以113年的16題為例，雖然大家不一定對於汽車輪胎都很熟悉，也不一定都聽過psi，但是我們可以從題目的敘述判斷說，psi是由磅力除平方英吋而來，這兩個東西代表的東西是力除面積，這個公式跟我們學過的P=F/A是相同的，也就是單位面積受到的壓力，所以我們可以得到答案B。

地科科

地科許多內容本身就需要搭配圖表，同學們其實已經練習過許多，主要就是觀念是否清晰，尤其是行星運行的觀念，需多同學還是容易找不著東西南北，以113年會考自然科的第8題舉例，題目敘述其實講得很清楚美國的正午時分是夕陽西下時，所以我們可以知道美國正處於太陽直射的位置，而法國要遠離太陽，所以這一題CD在選的時候也不太需要擔心哪邊是東西邊，因為法國要離開太陽了，所以我們可以得到答案C。

閱讀題型

近年來讓同學比較緊張的應該會是閱讀題型，在跟時間賽跑的同時，大量的文字、圖表跟沒看過的關鍵字，會讓同學們一個頭兩個大，建議同學們可以先看閱讀題內的圖表，釐清內容，優先找跟圖表有關的文字敘述，並做記號，方便作答時往回看，其餘的文字有時是混淆題目的內容。

以113年自然科的46~48為例，當我們先看像圖表時會發現其實圖表內容很清楚，左邊有標明是住宅用電下方有標明年份，唯有右方的冷氣時是大家較不熟悉的，那我們可以從題目第二行後半跟第三行知道冷氣時跟用電量有關這時可以做個記號，然後來看下方題目，第46題可以看原點的摺線圖並注意單位最後得到答案是D，第47題以圖片的趨勢走向，兩個同時上升下降的是2017~2018及2019~2020的區間，所以我們可以選A，第48題可以從題組文字敘述得知冷氣時增加用電量增加，而用電最多又屬冷氣，代表28℃冷氣的使用率會上升所以可以選C，這樣我們就完成題組了，而且有從文章找到重點，節省時間。

最後再次提醒同學們，自然科的觀念重在理解及運用，儘管有時內容可能會出現時勢，但也是題目的包裝，若是能找出題目想問的觀念在解題上會事半功倍，而遇到閱讀題則不要慌，一樣是注重在問題的焦點上，則閱讀時方能找出關鍵，這樣同學們就可以把握時間，從容應對，考到A+、A++並不是問題，在結尾祝大家名列前茅。