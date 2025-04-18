114會考英文／倒數階段3大方向衝刺 題型、策略、關鍵字彙一把抓

1. 文法基礎要建構好

文法題對同學們來說較困難的題型是綜合的時態還有代名詞，另外也要好好把握住特殊動詞，感官動詞和感官動詞的分數，從歷屆試題來看，可以發現到文法觀念需要非常清楚外也要會靈活運用。舉例來說，有些題型並非考單一句型結構，千萬要留意，不要一見到關鍵字every, tomorrow, before, ago, for而匆促寫上答案。

同學們往往會忽略要融入語意的情境，例如在112年度第20題和111年度第20題會因為「for +一段時間」就一廂情願選完成式，這是錯誤的選項。因此考前多做歷屆題目的練習時會是一個很好學習觀念的方式，記得寫完後不會的題目還是要檢討，這樣才能真正掌握文法的應用。

112時態：

111時態：

113代名詞：要找出前面句子提過的名詞，首先注意單複數；另外也要留意it也可以指的是前面一整件事。

2. 單字的準備

國中的1200單字是基礎中的基礎，大家一定要熟記！對於單字量比較多，或者程度比較前段的同學來說，可以多整理「一字多義」的單字，像是在不同句子裡單字意思會變，這部分要特別注意。而對單字比較不熟、常常覺得記不起來的同學，也不用擔心～可以先從第五、六冊的單字和片語開始複習，或者用「主題式」的方式來練習單字（例如食物、天氣、學校生活這些主題），這樣比較有系統，也更容易記得。

此外，提醒一下有些英文單字看起來長得很像，有些會令學生們混淆，像是：

• experience（經驗） vs. except（除了） vs. expect（期待） • though（雖然） vs. through（穿過） vs. thought（想法, think過去式和分詞）

3. 閱讀題型多樣化

會考的主題一向都很多元化，其中的題型包括問主旨、同義字和細節…等。以這幾年出現的解釋同義字和片語的替換為例：要選出單字或片語的相近意思所以要換句話說，在閱讀文章先讀懂畫線文字的前幾句的文意，詮釋後則選擇較符合語意者答案，如113年度第35題、111年度第34題。

在為期不多的時間裡準備英文會考，要略性的複習，建議先著重自己的弱項練習，同時熟悉不同題型的考法，根據自己的時間做分配，像是單題和閱讀測驗和克漏字等考題，要先寫那些等等。最後提醒一下喔，每天可以至少維持30分鐘的時間複習英文，希望各位考生們在會考都能輕鬆應考得高分。