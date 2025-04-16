114會考社會／想拚A+↑？地理是決勝關鍵 3科必考重點、準備心法一次看

轉眼會考將至，關於社會科準備，老師有一些建議提供給各位參考：

我們從往年幾屆社會出題方式來看，素養題自新課綱上路以來長期為出題趨勢，由於文字敘述較為迂迴，可說相當考驗同學對於題目的判讀能力與專注力，誠如前幾年老師不斷念茲在茲的：「魔鬼藏在細節裡」，對於題目關鍵字必須把握，事實上問題核心並不難，然而遇到題目較長的考題時，往往同學就會有題目看昏頭抓不到重點，以至於答錯的情況！

以113年第40題為例：

本段文字敘述有兩個重點，首先同學需要知道線段甲為刑事案件、乙為非告訴乃論案件，其次，本題為典型素養題，也就意味著題目長度較長且文字敘述易轉彎，同學需要在短時間內掌握本題的重點，是在討論「告訴乃論案件可以在調解委員會進行調解，而非告訴乃論不行」。

本題開頭為地方法院的審理案件總數，而問題則是反問同學若上述案件皆未能調解成功則線段如何調整，換言之，只要理解告訴乃論罪會回流到法院審理，那僅只有甲曲線會上升，而非告訴乃論罪不變，答案選B，然而本題答對率僅為42%，雖然問題核心與圖表都相對單純，然而部分同學卻因文意不理解而選錯答案，相當可惜。

以下是社會三科的準備心法，請各位同學參考：

1. 公民：除了基本觀念要有，謹慎判讀圈關鍵字是重點

113年起公民題敘述較111及112年長，且題目也明顯趨近素養，也就代表同學必須盡快讓自己適應閱讀大量文字敘述題。公民題的核心已不再是「背多分」，更偏向所謂的從題目中找答案，如113年第36題：

本題的核心問題為探討女性需承擔家務分工問題，若同學當下忘記觀念不知該如何寫題，事實上也能從題目敘述與選項連結找答案，因是考量勞動力不足，並且提到150萬的壯年人口需承擔無酬勞動，A選項不符合壯年人口的敘述，C選項則是就業機會多於勞動力，D選項與國內就業人口無關，因此選B選項較合理，其實這題觀念不難理解，然而部分同學對於無酬勞動定義模糊以至於作答錯誤，本題答對率僅為32%為本屆社會考科最低。

此外公民題常與時事結合，如選舉罷免議題、死刑釋憲、國際衝突以至於近期受到關注的環保和AI議題等，同學都需要有一定程度了解，需多加留意。

2. 地理：圖文整合是關鍵，細節需要注意

近兩年地理題型除了強調閱讀理解重要性，同時也要求同學務必擁有短時間內判別圖表、整合資料的能力，如113年第28題：

本題所提及的環境災害是地層下陷，從圖中可以看出其地層下陷位置由沿海轉移至高鐵周邊，而造成地層下陷原因為超抽地下水，換言之，需要減緩超抽地下水對環境造成的影響，並且題目問的是緩解此災害在後期最嚴重地區惡化，也就是高鐵沿線地區，A選項自來水與造成地層下陷無關，C選項為事後補救而非源頭緩解，D選項距離台鐵較遠，故選距離最近的B選項，雖然題目看似複雜，但其實透過圖片推斷與選項分析一樣能找到解答，關鍵在於同學是否能在短時間內分析圖片與問題之關聯，否則即使解題方向正確一樣會選錯答案，本題答對率為48%。

地理題因常考跨科且著重圖文整合，相較其他兩科往往是同學較難準備的科目，若想拚A+以上，地理答對率將會是決勝關鍵，請同學務必熟讀第一冊自然地理與第二冊人文地理部分，複習後面章節將會更有效率，平時也要養成熟讀地圖的習慣，對於各國相對位置也更熟能生巧！

3. 歷史：重閱讀理解，謹慎小心即可拿分

以113年歷史考題來說，出題方式相對單純且核心簡單明瞭，因此謹慎做題便是得分關鍵。以第22題為例：

本題需要同學先了解中南半島地區多以信仰佛教為主，並且知道佛教起源地為印度，即可選出正解。近3年歷史考題敘述與問題核心皆相對單純，但仍須請同學謹慎答題，切勿漏看關鍵字而丟分。

此外還是老生常談，影響世界重大變革之歷史事件也是準備重點，如中國四大發明西傳、文藝復興、宗教改革、科學革命及啟蒙運動乃至於一二戰等常考歷史事件需要請同學多花時間準備，尤其是時間軸的橫向連結，如大航海時期的台灣-中國-世界之影響、一二戰的台灣—中國—世界之影響等，都會是出題的方向。

最後提醒各位會考戰士們，做題切勿因小失大，答題時請務必圈關鍵字畫重點，有些題目明明會寫，卻因為漏看關鍵字而答錯，多錯2-3題甚至就掉了幾級分，對於社會科要拚A+或A++的同學而言實在相當冤枉！成功與否，就在於是否能比其他人多一份耐心與細心，祝福各位同學考試順利，金榜題名唷！