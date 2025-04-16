114會考國文／4大常考題型…文意理解就占8成 破解文言文、圖表有撇步

會考將屆，在此提供給各位考生一份簡單快速且高效的應試策略，除了可以在最後階段自我檢視還有哪些地方可以再做加強，同時也能避免在不必要的地方浪費心力！

「素養題」已邁入第三個年頭，題型與答題脈絡也漸趨固定。國文題目題幹字數愈長，題目資訊不但要「找得到」，更要「看得快」。另一方面，跨領域題目越來越多，有背有分的時代早已遠去，我們可以大致分類出題題型如下：

1. 形音義、成語：

令許多學生視為畏途的形音義，每年考3-4題，但其實如果認真一題一題去對照，就可以清楚發現，這部份90%都出在各冊習作和課後練習中，換言之，這是投資報酬率最高的區塊！所以考前最後這段時間，務必提升相關熟練度，且要能夠清楚記誦，不能夠只是有印象，避免因混淆而誤落誘答陷阱。

2. 國學常識：

在素養題當道的當下，這部份幾乎被棄考，若有出題，也都只是出在第一層大條目的簡單觀念，且往往題幹中就會有清楚的相關說明，即使學生平時不太念書，只要基礎觀念明確，不用死記硬背，都能夠拿分。

3. 文法、修辭、詞語的判別：

主要常見是否能夠正確判斷詞性，以及不同的詞性所對應不同的翻譯。其他題型則是要學生判段四大句型、連接詞使用、正確使用標點符號與斷句。這部分其中又以詞性為最重要！因為幾乎後面所有相關延伸出來的題目，都是以詞性做為基礎來解題，所以如果平時學習時詞性總是靠硬背，也許小範圍段考還不會發現問題，一旦以課外的句子考課內的觀念，誰是真理解誰是靠死背，高下立判！建議考生可以在這部份多下工夫，詞性實乃國文(尤其是文言文)的核心，有紮實的基本功，國文才能走得穩健且事半功倍！

4. 文意理解：

這部分是國文會考的重中之重，幾乎可以說整份考卷80%都是閱讀測驗和文意理解題！這裡我們又可以稍加細分為以下幾種題型：

(1) 文意填空：

把握最重要的原則：判斷的關鍵必在空格前後句，其前後句沒有出現的條件不選！

(2) 文意主旨：

答題原則為：優先看題幹最後一句，通常高機率最後一句中出現的訊息，就是選項中正確答案對應的關鍵字！

另外，要多注意在提及觀念或人事時地物時，在題幹和答案之間是否存在全集與交集的差異，比如「15-60歲的女性」其觀念不等於「全世界的女性」。像這類表述，往往就是陷阱所在！

(3) 文言文文意理解：

首先，因為文言文中常省略主詞和受詞，所以在閱讀題目時，首重釐清句子的「主詞」和「受詞」，文言文常常以此為出發點來設計題目，學生常在抱怨的「文言文看不懂」，其實絕大部分的問題都是出在這裡，只要明確清楚分辨出是「誰」在說話動作，通常就能輕鬆掌握整篇文章想要達的內容。

再者，還需要多將課本中的文言文課文看熟！因為，很多會考文言文閱測和答案直接相關的句型都以從課文演變而來(甚至有時候一模一樣)，課本中的句式如果熟練，在翻譯和理解上就占優勢。

(4) 圖表題：

這類題型，如果是長條圖，要釐清每個長條所代表的意義；如為表格，則需要和各選項中的關鍵字一一比對核實。再有就是文字轉圖、圖轉文字，都是在判斷關鍵字是否相符而已。這部分主要是需要細心、有耐心，最怕漏看或自以為是的妄下判斷，而忽視了題幹本身所給的條件。

若能以上述提點的核心概念作答，就是現今國文會考的不傳心法，反覆思考掌握，並能夠在臨場運用出來，必然高中！

最後，再提醒所有考生，近年的作文題目出得很活，平時也無從準備起，但是這不代表題目難寫，先破除這份迷思，才不會庸人自擾。108課綱之後的作文在出題上有明顯的意圖，即：所有題目都是混合體材，需要在文章前兩段先分析問題，並論述自己的想法和判斷；然後在文章中段展開論述或以自身經驗佐證，若能同時兼敘抒情尤佳。最後，重點不在「說什麼才是對的」，而是是否能清楚表達、自圓其說，且有深刻的論點和體悟，這樣就是一篇六級分的好文章！

素養國文答題重方法與觀念會通，最後這段時間，記得將近年歷屆試題練熟，熟稔其中的答題邏輯即可，不宜再寫坊間參考書上的各種難題，那些題目往往漏洞多，且出題概念也和會考不同，寫多了，無疑只是在最後會考時增加自己判斷上的困擾罷了。

祈望本文精要數言，讀者多加琢磨，必能切實幫助到各位考生更上層樓！