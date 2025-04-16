114會考社會／迎戰考前30天 地理歷史公民衝刺要點一次看

114年國中會考即將登場，在剩下將近一個月的時間中，考生們複習的重點應該放在哪裡呢？力宇教育彤妤老師特地整理幾個準備方向給考生們參考。

彤妤老師分析過去會考的地理試題，在區域上，以臺灣與世界地理較多，中國地理偏少；在知識點上，經緯度、等高線、氣候圖的判讀是一定不會少的題目，尤其近幾年都有臺灣或全球經緯度的考題，考生應掌握判讀的關鍵。

至於歷史則與地理略為不同，臺灣、中國、世界歷史的考題分布頗為平均，但略古詳今，以近代史為考題重點，尤其是中國史與世界史的部分。雖然目前的考題不會直接測驗歷史事件的年代，但判讀各個情境時，仍需年代背景，因此不可忽略各大重要事件的發生時間！

最後，彤妤老師認為公民試題仍以政治、法律篇為重，當中有許多專有名詞需要了解，尤其是中央政府的職權與制衡、公投與各項選舉、民刑事責任與救濟途徑，都應澈底理解，才能掌握得分關鍵。

在最後的衝刺時間裡，彤妤老師建議考生們每天都要安排練習題目的時間，以維持答題的手感，並將歷屆會考試題做過一遍，確實弄懂錯題的觀念，利用錯題練習來掌握複習的重點，更能事半功倍。力宇教育與彤妤老師祝福每一位即將上考場的會考戰士們，能贏得最後的勝利，加油！