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國中教育會考5月17、18日登場 明天寄發准考證

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
114年國中教育會考將於5月17、18日舉行，4月11日寄發准考證。本報資料照片
114年國中教育會考將於5月17、18日舉行，4月11日寄發准考證。本報資料照片

114年國中教育會考將於5月17、18日舉行，4月11日寄發准考證，集體報名的考生由就讀國中轉發准考證，個別報名的考生由考區試務會郵寄准考證。教育部及全國試務會提醒考生，務必詳細檢查並妥善保管准考證。准考證內容如有錯誤，須依據簡章於4月14、15日提出勘誤需求。

教育部說明，若國中教育會考准考證有錯誤，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求，受理時間均為當日9時至12時及13時30分至17時。考生若發現准考證毀損或遺失，應於考試期間，攜帶本人身分證件正本，及與報名時同式2吋相片1張，至考場試務中心申請補發。

全國試務會表示，身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病考生可依需求申請應考服務，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、輔具等項目，具體的申請說明、項目說明、考試程序及注意事項、特殊題本範例下載，可至國中教育會考網站（ https://cap.rcpet.edu.tw ）參閱「應考服務」下拉選單內容。

教育部指出，國中教育會考是依據國民小學及國民中學學生學習評量辦法辦理，透過國中教育會考可瞭解學生的學習品質，因此，除經直轄市、縣（市）主管機關核准者外，全體國中應屆畢業生均應參加國中教育會考。有關114年國中教育會考相關資訊，可至國中教育會考網站（ https://cap.rcpet.edu.tw ）查詢。

114會考

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