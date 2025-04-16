114會考自然／決戰素養題！關鍵時事、生活科普 圖解新聞一表看懂

114年會考將於5月17日（六）、18日（日）舉行，自然考科第二天登場，考試時間8:30-9:40，共70分鐘。聯合新聞網除了推出會考衝刺系列報導，指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅外，也整理時事話題，協助考生事半功倍拿高分。

114年會考考試日程表。圖／翻攝自國中教育會考網站

● 時事大補帖

・好讀周報／罕見天文奇景！「7星連珠」月底登場 觀測方法、影響一次看

今年1、2月的夜空相繼出現6顆行星和7顆行星連成一線的罕見天文現象，1月21日起有「6星連珠」，水星則在2月28日加入，成為「7星連珠」奇景，為北半球的春季夜空增添奇異色彩...

・好讀周報／去年發現500個新物種 科學家：已辨別的地球物種僅10%

科學家2024年發現約500個新物種，包括狀似牙齒的蕈菇、食人魚吃素的近親，另有飄洋過海才被發現的蛾，以及植物和真菌等，凸顯地球多樣性之豐富...

銀板魚。圖／美國有線電視新聞網

・好讀周報／若昆蟲滅絕 疫情恐找不到疫苗、藥物…專家籲關注生物多樣性

「企業推動永續發展，為什麼要關注生物多樣性？」安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠回答：「新冠疫情來得快且猛，我們需要疫苗和藥物，其中棘蛋白疫苗來自昆蟲，但昆蟲滅絕速度是有脊椎動物的8倍...

・好讀周報／世紀謎團有解！分析海洋單細胞物種 揭密「先有蛋或有雞」

許多人好奇，為何很少看到或食用火雞蛋呢？另外，瑞士基因科學家分析海洋單細胞物種，發現其細胞分裂機制與胚胎發育過程相似，且遠比地球上第一批動物出現的時間還早，解答了「先有雞還是先有蛋」的謎團...

情境示意圖。圖／Ingimage

● 生活科普

・科學人／學生哀號！新技術可合成「最重元素」 元素週期表將迎來第八行？

超重元素是指原子序超過 103 的化學元素，它們的原子核非常大，也極其不穩定。目前已知的超重元素都是人造的，而且半衰期很短，有些甚至只有百萬分之一秒...

・科學人／瀕危動物也分等級？超Q插畫帶你認識8種台灣瀕危動物

台灣的面積雖小，但得天獨厚的地理環境與氣候，創造了物種多樣、資源十分豐富的生態系，有記錄的物種甚至達到6萬5000種。在如此高密度的背景下，人與物種的關聯相當密切...

本文聚焦介紹了八種瀕危的台灣原生物種與特有種，若將來有機會在野外遇見牠們，也許代表台灣的生態保育小有所成。圖取自科學人雜誌，繪師／孫正涵

・科學人／每年千起有感地震 由1999~2024年台灣地震分佈圖看東西部差異

由於台灣位在歐亞板塊與菲律賓海板塊交界處，且西部有多處活躍的斷層帶，因此地震次數頻繁。根據中央氣象署的統計，台灣每年至少發生上千起的有感地震...

● 圖表題

・圖表看時事／去年閃電數量創新高！一表看近年落雷次數、哪縣市最雷？

天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」發布「2024年台灣閃電年報」，去年台灣及周邊海域的閃電次數超過1516萬次，創下近六年新高，台灣本島上的閃電數量也突破243萬次...

台灣閃電變多了。製表／生活中心

・圖表看時事／COP29曝氣候變遷績效排名…台第60名 圖解4項評比進退步

氣候變遷績效指標（CCPI）昨在第29屆氣候峰會（COP29）公布最新排名，台灣進步一名但仍居全球末段班，排名第60名。指標顯示，台灣在氣候政策退步最多，從2023年24名跌至2024年39名...

氣候變遷績效指標排名。製表／生活文教中心

・圖表看時事／凱米豪雨炸中南部 圖解驚人雨量堪比莫拉克風災

凱米颱風帶來超大豪雨襲擊台灣中部及南部，高雄受創最重，從市中心到郊區多處嚴重淹水。全台因風災釀5死531傷，停電戶數最高達81萬7951戶。賴總統一早將南下高雄勘災...