114會考寫作／六級分作文範本全收錄 奪分關鍵、歷屆佳作一次看
114年會考將於5月17日（六）、18日（日）舉行，寫作測驗於第一天壓軸登場，考試時間15:50-16:40，共50分鐘。聯合新聞網集結歷年會考佳作，以去年（113年）寫作六級分範本為例，為考生整理出奪分重點和技巧。
113年寫作測驗延續未訂題模式，題幹給出幾個聳動的新聞廣告標題，要求考生分析為何有這類現象出現並說明如何因應，令不少學生直呼「嚇一跳」或看不懂。對此，鳳西國中國文科陳宜政老師指出，113年會考寫作測驗主要讓考生從實際生活經驗著手，並結合自己對於標題的理解做出正確價值判斷，明顯欲考驗學生思辨能力，期待學生透過平日的生活觀察並做深度思考。
國中教師點高分關鍵
東石國中國文教師李育靜表示，這次的寫作任務要學生先簡要說明曾看過的標題設計，思考設計的發想可能受到哪些因素影響、背後反映哪些現象，最後歸結出自己的觀點或看法。若考生能清楚思考標題生成的原因，寫下曾看過哪些產品文案，分析這些文案設計的敘述方式，以及文案設計是受到什麼影響、為何會吸睛及標題背後的訴求，就有機會能拿高分。
範例一、
樣卷說明：
能依據寫作任務適切選材，從媒體訂定標題的三大共同性：誇大、隱瞞、驚人切入，接著以聳動的標題報導正常的氣候現象變化為例，敘寫當代媒體「網路釣魚」的亂象，並提出批判：搶眼標題雖較吸睛，但若不當運用，亦將造成閱聽人的不信任、不當標題的氾濫，點出閱聽人培養判斷能力的重要性，能進一步闡述說明以凸顯主旨。文章結構完整，脈絡分明，能有效運用各種句型，文句流暢。
範例二、
樣卷說明：
能依據寫作任務適切選材，描述記者以含糊或色情聳動用字設計「標題殺」的原 因、帶來的不悅感受，以及自己抱持疑惑、尋找答案的歷程，抒發：真正亂源實為觀眾，閱聽人應謹慎審視媒體，並以自律終結媒體亂象、挽救新聞倫理之省思，能進一步闡述說明以凸顯主旨。文章結構完整，內容前後連貫，能有效運用各種句型，文句流暢。
範例三、
樣卷說明：
能依據寫作任務適切選材，從手機螢幕中刺眼、招搖的標題切入，生動而諷刺地描述商品標題抓人眼球、誘發購買慾的生活現場，帶出商品標題誇大不實、新聞標題九假一真的成因及影響，並以人性的軟弱終難克制好奇，但至少能理性辨明真偽的自嘲作結，能進一步闡述說明以凸顯主旨。文章結構完整，脈絡分明，內容前後連貫，能精確使用語詞，善用修辭，並有效運用各種句型使文句流暢。
*有錯別字及標點符號運用上的錯誤：半「晌」、「爆」款、「在」所不惜、「冤」枉錢、「拚」個業績、變「得」（辨「得」出）、要「待」不看、「優」劣。點大圖1、大圖2
範例四、
樣卷說明：
能依據寫作任務適切選材，從試題標題示例雖引人注目，但能否從中窺知內文實意的質疑切入，接著申說《消失的紫斑蝶》導演不譁眾取寵命名，只願真實客觀記錄的電影哲學，並從中帶出「標題應是平淡的事實陳述」，不應為求吸睛而失其真實、帶領眾人盲目關注的思索與自省，能進一步闡述說明以凸顯主旨。文章結構完整，內容前後連貫，能精確使用語詞並有效運用各種句型，文句流暢。
*有錯別字及標點符號運用上的錯誤：深「鬱」、「振」翅聲、「怵」目驚心、「熱」衷、「昭」告、誠「懇」、「輾」過、「譁」眾取寵、一探「究」竟、展「示」。點大圖1、大圖2
範例五、
樣卷說明：
能依據寫作任務適切選材，分別以餌料、漁夫、魚群為喻，比擬標題之於新聞媒體、閱聽大眾間的關係，並援引自身經驗，申說現今新聞媒體多以浮誇的標題誘引讀者上鉤受騙，從而帶出自省：閱聽人不應受標題影響，應能自主、獨立思考的重要性，能進一步闡述說明以凸顯主旨。文章結構完整，內容前後連貫，能善用修辭與各種句型，文句流暢。
範例六、
樣卷說明：
能依據寫作任務適切選材，以航行為喻，呈現媒體廠商利用群眾追求刺激、新奇的心理，設計仿如海妖吟唱般動人的聳動標題，以吸引誘騙消費者轉舵之現象，並以自身從「迷失」到「省悟」的經驗，帶出閱聽者應改變閱讀習慣，找回掌控權、重回正確航道的思考，能進一步闡述說明以凸顯主旨。文章結構完整，脈絡分明，內容前後連貫，能精確使用語詞，善用修辭與各種句型，文句流暢。
*有錯別字：「崛」起、「蛻」變、目「眩」神迷、奇「蹟」、出「其」不意、醍「醐」灌頂、速「食」、「籠」罩。點大圖1、大圖2
範例七、
樣卷說明：
能依據寫作任務適切選材，藉標題在新聞、網站、產品的運用，點出其「畫龍點睛」之妙用，再以科展命名經驗為例，說明善用標題者如何展現創意、誘人注意，以及立意不善者如何濫用修辭、設下陷阱，帶出應謹慎審視標題之思考，能進一步闡述說明以凸顯主旨。文章結構完整，內容前後連貫，能精確使用語詞並有效運用各種句型，文句流暢。
*有錯別字及標點符號運用上的錯誤：標新立「異」、「幸」無大礙、「意」想不到、一「筆」、釣「竿」、「鏈」結。點大圖1、大圖2
範例八、
樣卷說明：
能依據寫作任務適切選材，指出以辛辣言詞點綴標題，能迅速吸引人們目光，卻也因此加油添醋、立場不公，造成對立之狀況，探析在標題之外應有的審視與思辨能力，並以留心薔薇棘刺為喻，抒發對閱聽標題的自我期許，能進一步闡述說明以凸顯主旨。文章結構完整，脈絡分明，善用修辭，文句流暢。
※113年會考寫作測驗六級分範本：來源
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