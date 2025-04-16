114會考寫作／六級分作文範本全收錄 奪分關鍵、歷屆佳作一次看

114年會考將於5月17日（六）、18日（日）舉行，寫作測驗於第一天壓軸登場，考試時間15:50-16:40，共50分鐘。聯合新聞網集結歷年會考佳作，以去年（113年）寫作六級分範本為例，為考生整理出奪分重點和技巧。

114年會考考試日程表。圖／翻攝自國中教育會考網站

113年寫作測驗延續未訂題模式，題幹給出幾個聳動的新聞廣告標題，要求考生分析為何有這類現象出現並說明如何因應，令不少學生直呼「嚇一跳」或看不懂。對此，鳳西國中國文科陳宜政老師指出，113年會考寫作測驗主要讓考生從實際生活經驗著手，並結合自己對於標題的理解做出正確價值判斷，明顯欲考驗學生思辨能力，期待學生透過平日的生活觀察並做深度思考。

國中教師點高分關鍵

東石國中國文教師李育靜表示，這次的寫作任務要學生先簡要說明曾看過的標題設計，思考設計的發想可能受到哪些因素影響、背後反映哪些現象，最後歸結出自己的觀點或看法。若考生能清楚思考標題生成的原因，寫下曾看過哪些產品文案，分析這些文案設計的敘述方式，以及文案設計是受到什麼影響、為何會吸睛及標題背後的訴求，就有機會能拿高分。

範例一、

範例二、

範例三、

範例四、

範例五、

範例六、

範例七、

範例八、

※113年會考寫作測驗六級分範本：來源

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