快訊

結親英特爾？加碼投資美怎布局 台積電法說會七大重點一次看

今年初表態將與大陸繼續合作…適逢晶片禁令 黃仁勳再訪北京

朱立倫下動員令！蔣萬安晚間赴北檢聲援 北市警局長：集會未申請核准

聽新聞
0:00 / 0:00

整理包／114國中教育會考衝刺倒數 考試時程、各科重點一把抓

聯合新聞網／ udn文教
114年國中教育會考即將登場，圖為考場示意圖。記者邱德祥／攝影
114年國中教育會考即將登場，圖為考場示意圖。記者邱德祥／攝影

114年國中教育會考即將登場，考試日期為5月17日（六）、18日（日）兩天，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導，由老師及補教業指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

考試倒數：

114年會考倒數


5月17日（六）考科是社會、數學、國文、寫作；5月18日（日）考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

114年會考考試日程表。圖／翻攝自國中教育會考網站
114年會考考試日程表。圖／翻攝自國中教育會考網站


會考補教老師提點
國文

冠博／文意理解就占8成 破解文言文、圖表有撇步

力宇／60天逆襲攻略：素養文言一把抓 大神助你奪A++！

寫作

六級分作文範本收錄 奪分關鍵、歷屆佳作一次看

英語

力宇／倒數衝刺！必考單字及片語盤點 閱測、聽力攻略一把抓

解題技巧、基本功這樣練 氣候變遷、總統大選新聞全收錄

數學

力宇／命題趨勢解析！4常考重點必讀 「這些題型」別浪費時間

社會

冠博／想拚A+↑？地理是決勝關鍵 必考重點一次看

力宇／迎戰考前30天 地理歷史公民衝刺要點一次看

一圖看懂最新時事 台灣人口消長、尹錫悅彈劾、川普新政

掌握國際話題、公民時事 出題趨勢、歷屆考古題助考前衝刺

自然

決戰素養題！關鍵時事、科普 圖解新聞一表看懂


・國中教育會考歷屆試題

・寫作範本（頁面下半部）

・數學非選題範本（頁面最下方）

114會考

相關新聞

整理包／114國中教育會考衝刺倒數 考試時程、各科重點一把抓

114年國中教育會考即將登場，考試日期為5月17日（六）、18日（日）兩天，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導...

114會考國文／4大常考題型…文意理解就占8成 破解文言文、圖表有撇步

會考將屆，在此提供給各位考生一份簡單快速且高效的應試策略，除了可以在最後階段自我檢視還有哪些地方可以再做加強...

114會考社會／想拚A+↑？地理是決勝關鍵 3科必考重點、準備心法一次看

轉眼會考將至，關於社會科準備，老師有一些建議提供給各位參考

114會考寫作／六級分作文範本全收錄 奪分關鍵、歷屆佳作一次看

114年會考將於5月17日（六）、18日（日）舉行，寫作測驗於第一天壓軸登場，考試時間15:50-16:40，共50分鐘...

114會考自然／決戰素養題！關鍵時事、生活科普 圖解新聞一表看懂

114年會考將於5月17日（六）、18日（日）舉行，自然考科第二天登場，考試時間8:30-9:40，共70分鐘...

114會考社會／迎戰考前30天 地理歷史公民衝刺要點一次看

114年國中會考即將登場，在剩下將近一個月的時間中，考生們複習的重點應該放在哪裡呢？力宇教育彤妤老師特地整理幾個準備方向給考生們參考

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。