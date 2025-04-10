114會考社會科／掌握國際話題、公民時事 出題趨勢、歷屆考古題助考前衝刺

114年會考將於5月17日（六）、18日（日）舉行，社會考科於首日登場，考試時間為8:30-9:40，共70分鐘。大考倒數之際，《聯合新聞網》除推出歸納考科重點、命題趨勢的會考衝刺系列報導外，也整理了近期的時事話題，協助考生快速掌握得分關鍵。

114會考時程。圖／翻攝自國中教育會考網站

● 好讀周報

收錄國內外重要的新聞話題，培養閱讀長文習慣、時事敏銳度。內容包括生活科普、人文趣聞，以及全球焦點如川普就任美國總統、極端天氣災害等。

・好讀周報／颱風、颶風接連釀嚴重災情 一文解析成因、命名與強度分級

新聞故事：美國佛羅里達州去年9月底、10月初的兩周內，先後遭颶風海倫（Hurricane Helene）及颶風米爾頓（Hurricane Milton）侵襲。

3級颶風米爾頓10月9日挾帶時速193公里疾風登陸西耶斯塔嶼（Siesta Key），重創美國東南部的佛州與喬治亞州，並在佛州造成至少23人死亡…

米爾頓雲圖。（圖／美國太空總署）

・好讀周報／5國為資源爭多年…最大內陸鹹水湖「裡海」縮水中 特有種生存現危機

新聞故事：哈薩克生態學者薩爾森巴耶夫（Azamat Sarsenbayev）和伊朗攝影師賈萬馬爾迪（Khashayar Javanmardi）發現家鄉的「裡海」（Caspian）水位大幅下降，生態系統不復以往。德國學者研究指出，當地居民過度取水、比鄰國家興築大壩，加上氣候變遷的影響，全球最大內陸鹹水湖、位於中亞的「裡海」生態遭受破壞，蓄水量恐難恢復過往豐盈狀態…

・好讀周報／德國「紅綠燈內閣」瓦解…明年2月提前大選 蕭茲欲再爭總理？

新聞故事：德國3黨執政的聯合內閣去年11月上旬瓦解，聯邦議院各黨團派系同意原訂2025年9月底舉行的大選提前至2月23日舉行。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）辦公室12日發表聲明說，總統「樂意看到聯邦議院黨團就12月16日總理信任投票達成共識，並認為2025年2月23日選舉是務實之舉」…

・好讀周報／佛羅里達、阿拉斯加…盤點美向他國購地的領土擴張史

新聞故事：鑑觀歷史，美國數度向其他國家購買土地，擴張美國領土。1803年，美國以1500萬美元向法國購買路易斯安納領土，其面積約215萬平方公里，從密西西比河以西延伸到洛磯山脈，從墨西哥灣延伸到加拿大邊境。美國國家檔案館（NARA）資料顯示，「路易斯安納領土購地」是美國史上最大規模的國際土地交易…

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● 新聞中的公民與社會

關注健保「停復保」制度、大法官人事案等近期公民時事，並分析命題趨勢、整理歷年相關考古題，供考生鍛鍊答題手感。

・新聞中的公民與社會／國防部長也到立院備詢 我政府體制如何運作？

國防部、國安局等多個部會受邀至立法院外交及國防委員會，針對解放軍未來可能透過「灰色地帶戰術」、「蟒蛇戰略」封鎖台灣提出專案報告…

・新聞中的公民與社會／健保停復保將走入歷史 估增近24億收入

健保「停復保」制度將走入歷史，衛福部預告修正「全民健康保險法施行細則」，刪除停復保相關條文4條，增加1條過度條款，2024年12月23日起，國人出國即使超過6個月，需持續繳納健保費，不再容許先停保，返國後復保。健保署估計，此次健保改革，可替健保增加約24億收入…

・新聞中的公民與社會／南韓總統彈劾案續燒 我國戒嚴程序又是如何？

南韓總統尹錫悅2024年12月3日深夜突宣布緊急戒嚴，到凌晨解除，進一步加劇當地政治動盪。韓聯社最新消息報導，南韓6個在野黨稍早已向國會提交彈劾尹錫悅的動議，預計5日進行報告，6至7日之間投票表決…

南韓民眾舉牌抗議總統尹錫悅引發戒嚴風波，要求他辭職下台。（路透）

・新聞中的公民與社會／7大法官人事遭封殺 憲法法庭暫時停擺

立法院進行司法院大法官人事同意權投票，司法院正副院長被提名人張文貞、姚立明等7位大法官被提名人均被封殺；根據立法院新三讀修正通過的「憲法訴訟法」，憲法法庭參與評議大法官人數確定不足10人，憲法法庭暫時停擺，不得作任何違憲宣告…

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● 國際小學堂

關注近半年的國際重大新聞，如馬斯克跨足政壇、美國與巴拿馬運河糾葛、波海電纜等議題，詳述事件始末、進展，結合圖表幫助考生快速掌握重點。

・國際小學堂／全球電力需求 成長超預期

國際能源總署（ＩＥＡ）指出，未來十年全球電力需求的成長將超出預期，預計每年將新增相當於日本一年用電的需求量。其原因包括新工廠和空調的用電增加、電動車普及、科技公司快速增設數據中心等，恐讓減少碳排並遏阻暖化難上加難…

・國際小學堂／盼了20年 波海3國電網終於脫俄

「波羅的海三國」愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛2月9日成功與俄羅斯控制的電網斷聯，將電力系統轉換至歐盟電網。三國曾是前蘇聯加盟共和國，但自從2004年加入歐盟和北約組織，一直期待在這一刻實現「能源獨立」，以防俄國以共同電網要脅三國。他們是怎麼辦到的…

・國際小學堂／美國與巴拿馬運河 百年恩怨

美國總統川普上任前，拒絕排除以軍事力量收回巴拿馬運河。他指控通行該運河的美國船隻遭收取過高費用，還不實指稱巴拿馬容許中國大陸軍人控制該條關鍵航道。川普的前幕僚暗示，川普的挑釁只是其談判手段，專家也不認為美國將真的出兵…

・國際小學堂／川普與馬斯克 「交易式」關係

特斯拉執行長馬斯克在川普新政府領導「政府效率部」。馬斯克在川普七月遇刺後就正式支持他，為其競選出錢出力。有學者認為，兩人屬於「交易式」關係，馬斯克的新職位將為他帶來影響力，川普則能得到一個忠誠的顧問…

馬斯克（左）與川普。美聯社