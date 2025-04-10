114會考社會科／一圖看懂最新時事！台灣人口消長、尹錫悅彈劾、川普新政

5月17日（六）、18日（日）是114年的國中教育會考，社會科為首日的第一個考科。近年大考著重「素養」，常將時事、日常生活結合圖片或表格出題，考驗考生判讀、理解「圖表」的能力。《聯合新聞網》統整近期國內外的新聞事件，將資訊繪製成圖表，幫助考生輕鬆解析圖表數據、掌握重點時事。更多「圖表看時事」這裡看。

114會考時程。圖／翻攝自國中教育會考網站

主計總處去年8月16日發布112年家庭收支調查結果、每戶可支配所得平均數113.7萬元，較111年增2.5%；每戶可支配所得最高20%家庭可支配所得230.2萬元，較最低20%家庭可支配所得37.6萬元，差距倍數6.12倍，較111年6.15倍減少0.03倍，是107年、6年來首次下降，也是近4年最低。（繼續閱讀…）

可支配所得差距 近4年最低 製表／財經中心

最低工資審議委員會決議，114年最低工資月薪調升1120元至28590元，調幅4.08%；時薪從113年的183元調升至190元，增加7元。

113年是最低工資元年，9月4日首度召開最低工資審議會，這是賴清德總統上任後，第一次調整最低工資，也是最低工資連九升。全案陳報行政院核定後公告，114年元旦起實施。（繼續閱讀…）

歷年最低工資調整 製表／生活文教中心、元氣中心 圖／聯合報提供

去年，美國東岸與墨西哥灣港口勞資雙方在期限前未達成協議，上萬名勞工在美東時間10月1日0時1分起發動47年來首次罷工，處理全美半數進口海運貿易的港口停擺，衝擊全球供應鏈，並可能帶動通膨。

美國拜登政府有權干預罷工，但華府已表示不會行使這項權力，只是隨著總統大選日逐漸逼近，罷工引發的政治壓力勢必愈來愈重。芝加哥聯準銀行總裁古斯比則說，若美東與墨灣碼頭勞工罷工持續太久，構成供應鏈風險，聯準會將被迫因應。（繼續閱讀…）

美東36港口大罷工 製表／財經中心 圖／聯合報提供

國發會委員會議通過最新2024至2070年人口推估結果，由於生育率較上次推估更低，且老化程度再加速，預估少子、高齡化現象更明顯，出生人口少於死亡人口的「生不如死」現象加速，預估總人口數在16年後、2040年只剩2163萬人、減少177萬人，2049年將不到2000萬人，2070年總人口只剩1500萬人。（繼續閱讀…）

人口紅利2028年消失 製表／陳素玲

日本眾議院大選10月28日凌晨完成開票，不僅執政黨自民黨未能單獨過半，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟也無法過半，這是自2009年以來，相隔15年再次出現如此情況。最大及第二大贏家分別是立憲民主黨（立民黨）與國民民主黨。

自民黨總裁兼首相石破茂10月28日表態將繼續執政。至於是否將尋求在野黨加入自公聯盟，他則指稱「眼下並未設想（擴大）執政聯盟」。（繼續閱讀…）

日本眾院大選結果。資料來源／綜合外電 製表／茅毅

敘利亞反抗軍去年12月8日控制首都大馬士革，俄羅斯外交部稱敘利亞總統阿塞德已離開敘國且目前下落不明。這是2018年以來，反抗軍首次攻進大馬士革，終結實施廿四年威權統治的阿塞德政權，也代表阿塞德家族五十年的統治告終。

敘利亞位處中東要衝，反抗軍推翻阿塞德政權的速度超乎外界預料，讓外界關注該處地緣政治風險會不會升高，以及極端組織伊斯蘭國（IS）會不會捲土重來。（繼續閱讀…）

敘利亞阿塞德政權垮台 製表／高詣軒

南韓國會去年12月14日第二次表決總統尹錫悅彈劾動議，全體300位議員均參與投票，以204票贊成、85票反對，3票棄權、8票廢票通過，尹錫悅成為南韓史上第三位遭國會通過彈劾的現任總統。

尹錫悅在辦公室收到彈劾決議書後即刻停職，職權由國務總理韓悳洙代理，直到接續審理彈劾案的南韓憲法法院裁定尹錫悅免職或復職。韓悳洙已下令軍方強化安全態勢，他坦言心情非常沉重，將盡力穩定政局。（繼續閱讀…）

南韓國會通過彈劾尹錫悅 製表／茅毅

中國大陸內需消費持續疲弱，大陸政治中心北京與經濟外貿重鎮上海的消費更出現雪崩式下滑。官方統計，2024年11月北京、上海社會消費品零售總額均由正轉負，增速分別大跌14.8%、24.4%，至-14.1%、-13.5%。

為提振經濟，大陸官方自九月底陸續推出經濟刺激措施，但一連串新政似未能扭轉大陸經濟疲弱頹勢，過去被視為大陸經濟發展指標的北京及上海內需消費也熄火，大陸經濟前景蒙上陰霾。（繼續閱讀…）

京滬消費核心指標。製表／大陸中心

加薩走廊戰火歷經15個月之後，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談判代表1月15日達成初步的停火和釋放人質協議。該協議的第一階段為期6周，期間將持續協商，以達成終戰方案。（繼續閱讀…）

以哈停火3階段 製表／國際中心 圖／聯合報提供

川普於美東時間1月20日中午（台灣時間21日凌晨1時），在華府國會山莊圓型大廳宣誓就職美國第47任總統。他在就職演說中呼籲發起一場「常識的革命」，宣告美國將迎接一個「國家成功新時代」。

華爾街日報報導，川普在就職演說表示，「我對我們國家處於一個令人振奮又激動成功新時代開端很有信心，而且很樂觀，我懷抱這樣的心情回任總統。一股改變浪潮正席捲這個國家」。川普說，「我今天要對美國人民傳達的訊息是，此刻我們將以人類歷史上最偉大文明的勇氣、活力與生命力，再度展開行動」。（繼續閱讀…）

川普新政衝擊全球 製表／國際中心

美國總統川普2月13日宣布「對等關稅」（reciprocal tariff）的計畫，納入五種樣態，預計最快四月上路。此外，川普也表示，他計畫將晶片生意帶回美國，認為台灣搶走美國的晶片生意；他強調，如果晶片不回到美國生產，美國將非常不滿。（繼續閱讀…）