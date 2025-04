114會考英文科／解題技巧、基本功這樣練！氣候變遷、總統大選新聞全收錄

114年會考將於5月17日(六)、18日(日)舉行,英語考科第二天登場。《聯合新聞網》整理了考前衝刺兩大資源,「考題趨勢解析」統整去年會考的命題方向與難易度、「紐時賞析」則將國際時事濃縮成適合鍛鍊閱讀能力的短文,幫助考生快速掌握英文科重點精華!

觀察去年會考考題,閱讀測驗部分,教師認為無特別刁鑽的題目,文法難度也下降不少,考生則指出有不少時事及跨領域考題;聽力部分,由於近年語速有加快,若平時缺乏練習恐會覺得具挑戰性。

・英文不艱澀 英聽語速增

英語解題教師認為,本次沒有較艱澀、刁鑽的題目,考生平常一定要練習1200個單字、必備文法等基本功,以上下文情境來理解語法概念。補教老師林熹表示,113會考英文科的文法難度「返璞歸真」下降不少,多考人稱代名詞、基礎連接詞、時態判斷等,過去較多的圖表題、資訊對照題目,113年亦少見。

英聽方面,新課綱強調語言使用的真實情境,新莊國中英語教師曾麗娜認為,這幾年的聽力速度有比較快,趨近正常語速,若學生很少處於英文的真實語境,或缺乏聽力練習,就會覺得比較挑戰。

・文法難度返璞歸真 鑑別題讀懂前後句才能「笑到最後」

補教老師林熹表示,今年英文文法難度「返璞歸真」下降不少,多考人稱代名詞、基礎連接詞、時態判斷等,即便有陷阱題,也無去年刁鑽;去年較多的圖表題、資訊對照題目今年亦較少,尤其單題多容易作答,能確實幫考生於下筆時建立信心。

林熹指出,今年題組題最後二題較能鑑別前段考生,尤其最後一題考驗學生圖文轉換能力,讀懂內容之外還要了解寫作邏輯、前後文句關聯、中心思想,且須看到最後方能完成答題,也才能「笑到最後」。

再者,林熹也談到,今年「生難字詞判讀」亦出得巧妙,總計三題,考驗學生掌握字詞搭配、片語,並從已知推未知的能力。

・時事題多、疫情期安全距離入題 考生:比模擬考簡單

對於113會考英文科,考生反應考題難易適中,甚至偏易,觀念也不難,但閱讀需花時間,時事題也不少,比如閱讀題問關於疫情安全距離、生物滅絕的書評等題組。

・閱讀考幽默短文「反諷意味濃」 宰馬借鴨諷主人小氣

閱讀測驗28、29題組是2篇有關小氣主人的幽默故事。客人準備殺馬加菜,並向主人借雞、鴨騎回家,藉此反諷主人小氣。解題老師認為文章不難,有基本閱讀能力應可讀懂幽默意涵。

教師曾麗娜提到,英語電視劇、節目中,常常可見不是那麼直接的對話,需要轉個彎才知道幽默之處。英語聽力就曾考過,女生說可惜無法去某場活動,男生聽罷回說:「很遺憾,我竟然去了。」

● 紐時賞析

While Civox’s AI program made almost 1,000 calls to voters in five minutes, nearly all of them hung up in the first few seconds when they heard a voice that described itself as an AI volunteer, Diemer said.

迪默爾說,儘管Civox的人工智慧程式五分鐘內打給近千名選民,但他們聽到自稱是人工智慧志工的聲音時,幾乎所有人都在剛開始幾秒就掛電話。(繼續閱讀…)

The body mass index, or BMI, is a ratio of height to weight that has long been used as a medical screening tool. It is one of the most widely used health metrics but also one of the most reviled, because it is used to label people overweight, obese or extremely obese.

身體質量指數,或簡稱BMI,是一項身高與體重的比率,長期以來被用作疾病篩檢工具。BMI是使用最廣泛的健康指標之一,但因把人貼上超重、肥胖或極度肥胖的標籤,也是最為人詬病的指標之一。(繼續閱讀…)

A British science agency will provide 57 million pounds, or about $75 million, for researchers to examine ideas for artificially cooling the planet — including outdoor experiments to determine whether any of those ideas could actually work.

英國一間科學機構將提供5,700萬英鎊,約7,500萬美元,讓研究人員檢視人工冷卻地球的構想,包括戶外實驗,以確定這類想法是否確實可行。(繼續閱讀…)

Sudden and extreme shifts from wet to dry seasons, which will become increasingly common as the world heats up, experts said, feed a cycle of vegetation growth that then dries out rapidly, providing ample fuel for fires.

專家說,從雨季到乾季的突然與極端轉換,將隨著全球增溫變得日益常見;這會激發一輪植被生長然後迅速乾枯,為大火提供充分的燃料。(繼續閱讀…)

After gaining popularity with romance and fantasy readers, heavily adorned editions have spread throughout the publishing industry. Publishers are investing in colorful patterned edges, metallic foil covers, reversible jackets, elaborate artwork on the endpapers, ribbon bookmarks and bonus content.

在羅曼史和奇幻小說讀者中大受歡迎後,裝飾華麗的版本已遍及出版業。出版商正在投資五顏六色的圖案書邊,金屬箔封面、雙書衣、扉頁上的精美繪畫、緞帶書籤與特典內容。(繼續閱讀…)

The HBO documentary “We Beat the Dream Team” recounts the day in June 1992 when that shocker actually happened — when the Select Team, as this collection of youthful sparring partners was called, stunned the game’s biggest players.

HBO紀錄片「我們擊敗夢幻隊」講述1992年6月那天,確實發生這件令人震驚的事。這支由年輕陪練夥伴組成的選拔隊,令這項運動中最具影響力的球員大為震驚。(繼續閱讀…)