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台股雙賣壓 大漲變小黑…國安基金護持金融股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股14日早盤開高後，最高來到20,023點，引動市場龐大賣壓出籠，衝擊指數開高走低。聯合報系資料照
台股14日早盤開高後，最高來到20,023點，引動市場龐大賣壓出籠，衝擊指數開高走低。聯合報系資料照

台股昨（14）日早盤開高後，最高來到20,023點，引動市場龐大賣壓出籠，衝擊指數開高走低。雖然國安基金進場護持金融族群，不過終場指數仍小跌15點、收19,513點，盤中高低差514點，成交量萎縮至4,794億元。法人指出，目前還屬於弱勢反彈，需即早站上月線，才能遠離破底危機。

台股昨日挾上周連二日暴漲氣勢，早盤開高157點，盤中一度大漲494點，最高來到20,023點，不過隨即引動短線獲利了結賣壓、及行情崩跌前買進的停損賣壓雙雙出籠，隨台積電股價由紅轉黑，成為指數大漲轉小黑的關鍵。

盤面個股漲多跌少，族群中，以玻璃基板、高速傳輸、比特幣、AI PC等族群較為強勢；十檔千金股中，僅旭隼下跌1.4%，餘均上漲，其中尤以祥碩亮燈漲停最強勢。創意上漲11元收在992元，很有機會重返千金股的行列。

儘管昨天台股虎頭蛇尾，不過AI伺服器族群由於仍是今年電子產業中最亮眼的存在，景氣前景持續看俏，因而獲得買盤加持，族群股價強勢表態，包括鴻海（2317）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）、華碩（2357）等多檔個股紛紛收紅上揚，成為市場投資人矚目的焦點。

籌碼面來看，三大法人共計賣超270.4億元。其中外資賣超186.2億元，由買轉賣，期貨淨空單增加335口至23,883口，股期雙市同步偏空操作。投信買超48.4億元，連三買、累計買超169.9億元；自營商賣超132.5億元，連11賣、累計賣超1,014.7億元。

八大公股行買超80.4億元，由賣轉買；五大壽險買超4.1億元；國安基金買超4.7億元，點火方向由上周的電子股轉為昨日以金融股為主，其中以中信金買超2,559張最多。

台股 關稅

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