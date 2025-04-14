川普喊卡75國關稅 美股ETF撿便宜

在市場波動與川普關稅政策難以預料的變動環境中，永豐投信表示，投資美股可利用ETF分散投資風險，例如投資美股大盤的永豐美國大型500股票ETF（00858），該ETF追蹤美國大市值股票，涵蓋頂尖企業，且持股中約60%為金融、工業、能源等川普政策支持的產業，具備多元分散特性。相較於其他追蹤美股大盤的ETF，00858提供配息機制，兼顧資本增值與現金流收益的機會，實現「攻守兼備」，尤其適合當前不確定性較高的市場環境。

川普關稅政策旨在保護美國製造業、縮減財政赤字，並為延續2017年減稅與企業優惠政策鋪路。永豐美國大型500股票ETF基金經理人陳沛瑩認為，根據目前的關稅調整路徑，美國對75個國家的10%對等關稅為談判爭取時間，而對中國大陸高達145%關稅則反映其對貿易不平衡的強硬立場。歐盟已表態願意展開對話，以避免美國徵收20%永久關稅，回顧2018年川普1.0時期，歐盟曾承諾非汽車業零關稅並增購美國天然氣，成功緩解貿易爭端，如今，類似讓步如加大對美投資、採購美國產品等談判條件有望再現，為美國創造經濟紅利。

儘管市場因關稅政策的不確定性而波動劇烈，但美國尚穩的經濟基本面與川普政策的長期利多為投資人提供了進場機會。00858經理人陳沛瑩指出，降息預期與川普政策支持將帶動金融、工業與能源產業的表現，而關稅談判進展可能進一步緩解貿易緊張，為市場注入信心。00858 ETF受惠於美國製造業回流、減稅與降息的長期利多，並能搭上非電子產業復甦浪潮，截至4月7日，00858ETF今年以來規模增加135%，買氣旺盛，反映投資人對美股仍具信心。00858的多元配置有助於分散個股及產業的投資風險，建議投資人可趁市場波動時逢低布局，長期持有以掌握美股市場的紅利機會。