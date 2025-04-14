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投資人對債市信心下滑 高收債成重災區

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要債券型ETF資金流向統計。(資料來源：彭博資訊)
主要債券型ETF資金流向統計。(資料來源：彭博資訊)

美國總統川普關稅不確定性打擊投資人對美元資產的信心，拖累美債殖利率走升，也讓整體債市承壓，過去一周，整體固定收益型ETF面臨78.19億美元資金淨流出，但美債ETF逆勢獲得2.88億美元小幅資金淨流入，亞債也有4.7億美元資金流入，然歐債出現22.7億美元淨流出，而包含擔保貸款憑證(CLO)、貸款等類型的其他債市ETF更出現56.6億美元資金淨流出。從債券信評看，投資等級債ETF資金流入21.82億美元，非投資等級債ETF則出現93.39億美元的大額資金流出。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金桑娜·德賽表示，川普重返白宮後，市場焦點先放在關稅政策和政府效率部作為引發的擔憂，繼而造成消費者和企業信心下滑。然而，川普的減稅和放鬆監管乃其重大政見，未來隨著親商政策落實，可望提振市場信心並延續經濟成長。再者，考量關稅將推升通膨、且政府龐大財政壓力仍存，長天期公債殖利率恐還有上揚空間，此時宜以中短天期的高品質債為配置重點。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，儘管關稅政策不確定性風險高，仍看好美國公司債市機會，因美國經濟衰退風險仍低、企業違約率可望持續低於長期平均，投資人對收益型資產的需求仍強烈。未來隨著更多政策明朗化後，市場表現分化的程度會擴大，更需要有主動管理的專業團隊嚴選持債、管控風險並爭取收益機會。

台股 關稅

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