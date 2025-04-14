川普暫緩對等關稅提振股市 債市因信心不振而承壓

美國總統川普宣布暫緩90天實施對等關稅，在這90天內僅統一課徵10%關稅，加上聯準會官員安撫市場，激勵股市出現反彈，但政策不確定性仍削弱投資人對美國公債的信心，債市普遍承壓，而從資金流向看，近周整體股票型ETF仍獲592.33億美元資金淨流入，美股、亞洲、中國大陸分別流入345.95億、245.86億、214.53億美元資金淨流入，拉美、東歐也有小幅資金流入，但日本、歐洲分別淨流出20.34億、5.62億美元。依產業ETF看，近周淨流入前三大產業為科技、通訊及直接不動產(指直接投資不動產的ETF)；淨流出金額最高的產業為金融，其次為能源、主題型。

富蘭克林證券投顧表示，川普關稅戰持續主導盤勢，多變難測的消息面將持續牽動投資人敏感神經，所幸在川普宣布對大陸以外國家對等關稅暫緩90天後，代表川普政府仍希望透過高關稅作為跟各國爭取美國利益的談判手段、並非最終目的。未來一段時間進入美國與各國雙邊談判期間，不確定性將影響企業投資、消費信心及金融市場表現，美中情勢緊張也將增添美元資產波動。所幸波士頓聯準銀行總裁柯林斯表示若情況失序，聯準會準備動用手上工具來穩定市場，有望避免出現系統性危機。著眼目前仍處深受關稅消息影響的波動環境，建議投資人做好資產配置並以多元分散策略應對，但也無須過度保守避免錯失反彈，核心配置首選美國平衡及債券型基金，股市可採取大額定期定額長期佈局，首選科技/創新科技、印度及日本股票型基金，保守者可增持美元短期票券型基金做為資金停泊站。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲指出，川普對等關稅超過市場最悲觀預期，觸發新一輪拋售，將未來12個月經濟衰退機率調升至50%。若撇開貿易動盪不談，近期的股市疲軟也受到擁擠配置、AI資本支出質疑的影響，另一個被低估的因素是牛市成熟，新的牛市通常在第三年經歷一段消化期，並於第四年恢復漲勢，而當前牛市大約處於三年半位置，不過，現階段市場疲軟是因政策不確定性上升，由於川普政府優先考慮不利於市場的政策(如：關稅、移民、DOGE)，然後在年底轉向更有利於市場的目標(如：減稅、放鬆管制)，故政策順序可能在上半年帶來波動風險，歷史上看，當美國政策不確定性指數處於高位時，史坦普500指數在隨後6個月、12個月的平均報酬分別為9.3%、18.1%，這也代表雖股市可能因政策不確定性驟升而下滑，但隨不確定性消退，反而提供投資人逢低布局機會。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，受美國關稅政策與對於企業營運情勢衝擊的不確定性升溫影響，2025年全球股市表現可能較為震盪，預期日本市場走勢應會與全球市場一致，但日股可望提供更好的風險回報前景，此外，日本股市在公司治理改革運動推動下，呈現出股東權益報酬率結構性改善趨勢，評估全球投資人尚未完全掌握到日本經濟與貨幣政策在邁出逾30年的通縮環境後的結構性正面發展趨勢，資金有回流日本市場機會。