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美關稅混沌 台股震盪漲300點2萬點得而復失

中央社／ 台北14日
台股走勢有如雲霄飛車。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
台股走勢有如雲霄飛車。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

美國關稅動向數變，台股今天開盤後大漲近500點，一度重返2萬點，不過盤中放量回檔，上下波動近380點，2萬點得而復失，台積電守平盤，台股拚站穩19800點。

美國海關11日晚間公告可讓電腦、智慧型手機及晶片在免除對等關稅項目內，不過美國總統川普今天清晨發文否認，且表明美國正針對半導體和所有電子供應鏈，採取國家安全關稅調查。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也表示，電子產品將面臨個別關稅，可能會在「一兩個月內」實施。

台股今天開盤衝高，早盤一度大漲近500點重返2萬點，衝上20023.63點，不過9時10分過後盤勢大幅回檔，放量震盪，最低19644.77點，上下波動達380點，台積電翻黑守平盤，鴻海、廣達、緯創、緯穎等電子代工服務和人工智慧（AI）伺服器以及航運股相對強勢，代表中小型股的櫃買OTC指數穩健，台股盤中震盪仍上漲超過300點，拚站穩19800點。

到10時32分，加權指數19845.16點，勁揚316.39點，漲幅1.62%，成交值約新台幣2805.75億元，其中電子股上漲1.5%，金融漲0.96%，OTC指數盤中揚升2.8%；股價超過千元的高價股相對強勢，維持「十千金」。

主要電子權值股聯發科漲1.8%，鴻海漲幅收斂至5%，廣達大漲7.8%、緯創漲逾8%，華碩漲6.8%，航運漲5%。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉分析，美國海關公告是短暫緩衝美系終端電子品牌商關稅影響，但並非豁免，最終稅率將低於預期，但仍要課徵關稅，反映在台股今天早盤開高後回檔震盪走勢，收盤時留意成交量是否持續放大。

展望台股後市，黃國偉指出，上週台股融資水位大減，加上外資在台指期淨空單減少，籌碼面可正向看待，關注17日台積電法人說明會對半導體產業景氣看法、本身財測預估、美國投資等關鍵議題。

台股 關稅

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