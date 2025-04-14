防禦操作力抗關稅變數 凱基投顧：短期聚焦國安基金護盤股及內需股

台股因川普關稅政策反覆，上周震盪劇烈。凱基投顧指出，對等關稅空窗期有利反彈行情延續，但因應黑天鵝事件到來，建議聚焦國安基金可能護盤標的，及股價遭受關稅戰波及但、實際上不受影響的必須消費類股。

川普4月3日宣布關稅新令，不僅對全球開徵10%基準關稅，更對大部分國家開徵20%至50%對等關稅，稅率遠高於市場預期的10~20%，關稅風暴導致全球股市紛紛跌入熊市，台股本波最大跌幅高達27%。

不過，川普政策幾乎每周數變，在全球股債接近崩盤後，隨即於4月9日宣布暫停實施對等關稅90日，帶動全球股市止跌反彈。

凱基投顧分析，現階段處於對等關稅空窗期應有利台股延續反彈行情，催化劑包括：一、避免90天後遭對等關稅影響，產能位於中國大陸以外廠商將出現緊急出貨潮，帶動出口廠第2季營運旺季超旺，但這將使下半年旺季效應不如往年。

二、股市恐慌指數超過45極端值後，通常有利股市出現反彈行情，且台股於一周後、一個月後、三個月後的平均報酬率分別為5%、4%、13%。

三、過往經驗來看，當國安基金宣告護盤後，通常有利市場信心提振並迎來短期反彈，且宣告後一周台股全數強彈，彈幅達1%至14%不等，平均彈幅6%；宣告後一個月台股上漲機率達75%。

凱基投顧建議，維持防禦性操作仍是中長期操作重點，避險資產包括現金、美債、黃金、日圓、瑞郎、穩定高殖利率股、民生必需類股等。

因應短期反彈行情，投資人可聚焦在國安基金可能護盤標的，建議觀察最近三次曾經投入的標的，或是這次潛在護盤標的。

其次，股價遭受關稅戰波及但實際上不受影響的必須消費類股，包括食品、超商、電信、公用事業等，若能搭配高殖利率特性將是更佳選擇。