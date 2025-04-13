半導體關稅明公布！他指「強勢乙方台積電」不受影響 網卻憂股價先動

路透報導，美國總統川普12日表示，將於美東時間14日公布華府對半導體關稅的最新政策，然而PTT網友卻指出，台灣半導體出口主要流向亞洲組裝廠，影響不大，並認為台積電是「強勢乙方」，即便課稅也可將成本轉嫁客戶。對此其他人的看法不一，有人認同「有種不要買」，但也有人抱持悲觀看法，強調不該小看川普的執行力。整體而言，無論關稅對半導體影響多寡，多數人仍都擔心市場情緒再度影響股價走勢。

一名網友在PTT發文表示，川普放話週一發布半導體關稅政策，但台灣半導體出口主要流向亞洲組裝廠，影響不大，即便課稅也可將成本轉嫁客戶。他解釋，「半導體晶片出口到印度、大陸、越南後，組裝成完整的電子產品，符合美國需求才會把完整的電子產品出口到美國，所以目前美國體制下，很難針對半導體課稅」。原PO還強調，「如果連這點認知都沒有，這波股票真的會砍在阿呆谷」。

原PO表示，「就算真的要亂課稅一通，課稅半導體，那更行不通。半導體晶圓製程特別是台積電，是強勢乙方，是乙方挑客人、挑價格、挑訂單，所有的額外成本都要客人自己吸收，不爽不要買」。

有不少網友認同原PO觀點，認為台積電作為產業關鍵角色，即使被課稅，也能將成本轉嫁給下游客戶，「你不准台積電漲價，它就慢慢做，缺貨就看誰急」、「台積電加碼赴美的趨勢不會改變，未來才是壓力」、「BOM成本在客戶端，蘋果進口的是整機，怎麼課到台積身上？」、「課稅就加價賣，有種不要買啊」。

此外，也有人指出川普只是政治喊話，「川普就是出來亂喊，逼你讓利給他」、「現在課稅只是砸自己腳，兩三年內新產線也難暴增」、「禮拜一最多是說會組國安調查，後續再決定怎麼課」。

但也有不少網友提出質疑，認為海關可以透過BOM（物料清單）精確拆解每個零組件成本，美國若想課晶片稅仍有操作空間，「海關早就可以要求提供BOM表，晶片稅不是課不到」、「別再說不可能了，川普想課就能課」、「你以為代工就能切割？這說法太外行」。

也有人認為，台積電不見得如想像中無敵，留言「你太強勢才被盯上」、「之前川普課稅32%，GG從1100崩到700多，是多強勢？」、「你不去設廠他就針對你課稅，講得太樂觀」。

最關鍵的是，無論關稅影響多寡，市場情緒仍未引發股價波動，網友紛紛留言，「不管有沒有影響，一風吹草動台股就先殺」、「目前是在等川普縮回去，不是真的沒影響」、「你說不怕，但市場早就跌給你看了」。