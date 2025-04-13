美關稅政策台股劇烈震盪 法人：變數多留意談判結果

台股上周隨著美國關稅政策反覆而劇烈震盪，累計下跌1769.45點，跌幅達8.31%，收在19528.77點。法人表示，美國關稅變數仍多，應持續留意後續變化，以及美國與重要國家談判結果。

美國總統川普4月3日宣布關稅新令，不僅對全球開徵10%基準關稅，並對大部分國家開徵20%至50%對等關稅，稅率遠高於市場預期的10%至20%，衝擊全球股市紛紛重挫。台股在4月7日崩跌2065.87點，跌幅達9.7%，創下史上最大跌點和跌幅紀錄，並連跌3天，波段跌幅最高達27%。

川普關稅政策於4月9日大轉彎，宣布對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，帶動全球股市止跌強彈，台股在4月10日暴漲1608.27點，漲幅達9.25%，改寫台股收盤漲點和漲幅歷史新高紀錄。

美國海關與邊境保護局11日晚間公告，電腦、智慧型手機及晶片都在豁免對等關稅的項目內。市場看好蘋果（Apple）和輝達（NVIDIA）等科技巨頭可暫時鬆一口氣。但有白宮官員表示，川普很快將對半導體展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對該產業施加其他新關稅。

安聯投信台股團隊表示，關稅影響層面較預期廣，短期股市反應較為波動，建議持續觀察關稅政策有無後續補充的豁免產品及國家，尤其考量對等關稅政策對各產業公司目前影響不一，投資人需保持彈性因應市場變化。

永豐證券投顧指出，關稅問題才剛開始，美國與重要國家的協商尚未開始，變數還很多，且大盤趨勢已經彎曲向下，應保守看待。