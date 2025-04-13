金管會穩定市場 台股「限空令」三措施延長一周

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

金管會昨（12）日宣布延長「限空令」實施期間，將繼續實施一周，至4月18日止。

美國總統川普對等關稅政策衝擊全球金融市場，為穩定股市，金管會先前祭出「每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍」等三項措施，原訂實施至上周五，昨天金管會宣布，將繼續實施一周。

金管會表示，考量國際股市受美國對等關稅措施影響大幅震盪，在國際市場資訊未明朗及諸多重大不確定變數下，為維持股市穩定並兼顧投資人權益，在4月6日宣布，自4月7日至4月11日，採行調整每日盤中借券賣出委託數量不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之3%、最低融券保證金成數為130%，並放寬抵繳信用交易應補繳差額擔保品範圍等措施，市場稱為「限空令」。

金管會強調，台股近日反應連假國際股市巨幅下跌及後續國際政經因素，震盪較大，上述股市穩定措施確實發揮預期效果，有效抑止投機性賣盤。

日前美國川普總統宣布暫緩實施對等關稅90天，且隨美國政策演變及更多資訊揭露，國際股市及台灣股市歷經巨幅波動後，已漸暫趨穩定。觀察台股於國安基金宣布進場、外資轉為買超及上市櫃公司實施庫藏股大增等，雖顯示投資人信心已逐漸恢復，但美國關稅政策及國際各國動向，短期仍具極大不確定性，未來台股恐仍受國際股市波動連動影響，為維持資本市場穩定，金管會宣布，三項穩定股市暫行措施延長一周，實施至4月18日止。

金管會指出，將持續關注國際金融情勢變化及證券交易市場情況，適時評估調整上述股市穩定措施，如市場有明顯變化亦將隨時應變調整，以維護資本市場穩定及投資人權益。

台股 關稅

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