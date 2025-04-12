台股連2天大反彈！宣布限空令再實施1周 金管會透露擔心這件事

金管會限空令再延一周。台股連續2天大反彈，但金管會不敢放鬆警戒，12日宣布，上周實施的限空令，再延長一周，至4月18日止。

金管會6日宣布，自4月7日至114年4月11日，採行調整每日盤中借券賣出委託數量不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之3%，及最低融券保證金成數為130%，並放寬抵繳信用交易應補繳差額擔保品範圍等措施。

金管會指出，日前美國川普總統宣布暫緩實施對等關稅90天，且隨著美國政策的演變及更多資訊的揭露，國際股市及台灣股市歷經巨幅波動後，已漸暫趨穩定。

不過，金管會表示，觀察台股於國安基金宣布進場、外資轉為買超及上市櫃公司實施庫藏股大增等，雖顯示投資人信心已逐漸恢復，但美國關稅政策及國際各國的動向，短期內仍具有極大不確定性，未來台股恐仍受國際股市波動連動影響，為維持資本市場的穩定，金管會今日宣布，前揭3項穩定股市的暫行措施延長一周，實施至4月18日止。