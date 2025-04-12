脫鉤美股 台股下殺再翻紅

台股脫鉤美股，多方反攻軍團再下一城。周四美股收盤四大指數齊挫，日韓股市周五開盤表現明顯被美股拖累，台股昨日開低，指數一度下殺近六百點，但隨即展開翻盤之路，終場以大漲五二八點、收在一萬九千五百二十八點，漲幅百分之二點七八，成交量放大至五一四一億元。

台北股市早盤開低，大盤一度重挫近六百點，隨後買盤介入，強力拉抬，指數收在最高點，高低落差超過一千一百點。市場有言是國安基金進場點火建功，但三大法人進場掃貨更是功不可沒。根據證交所統計，三大法人合計買超三二六點四七億元。

法人指出，一般情況下國安基金護盤買黑不買紅，台股開盤半小時，指數已急拉至平盤，外資昨日歸隊買超三百億應是台股逆勢拉長紅的關鍵。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股急跌且跌得夠深，加上政府資金有動作，讓台股得以與美股脫鉤，台股周四先是大漲一千六百○八點，重回萬九，周五還能力抗美股拖累，增強市場信心，代表未來台股還有機會。

投顧預估 指數至少反彈4成

富邦投顧董事長陳奕光指出，分析技術面，台股此波回檔六千六百點，至少可反彈四成，指數將回到二萬點，若反彈五成，指數可以回到二萬一。

台股本周上半周崩跌近四千點，下半周收復逾二千點，陳奕光說，收復的關鍵在於融資快速大減肥、國安基金宣布進場護盤、技術指標短期內乖離過大，再搭配債券殖利率飆升，資金從債轉股，以及新台幣升值的資金行情。

亞股周五表現並不同調，台股大漲，但日股及韓股同步下挫，尤其日股大跌百分之二點九六，新加坡股市大跌百分之一點八三，韓國股市下跌百分之○點五，跌幅相對較小，陸股、港股、越南均收紅，越南指數漲幅百分之四點六三更是強勁。

陳奕光指出，外資在大東亞地區市場目前看來是偏好台股，日圓對美元匯率大幅升值，不利日股，台幣升值幅度明顯不及日圓，台、日、韓股市看來，他認為日股會比較艱辛。

熱錢匯入助攻 台幣強勢升值

十一日匯市收盤三十二點七○五兌一美元，新台幣匯價在美元指數失守一百大關及熱錢匯入兩因素助攻下，強升一點六三角，成交二十八點六四八億美元爆大量，盤中最高價來到三十二點六六八兌一美元，新台幣本周相當強勢，升值三點八三角，升幅百分之一點一七。

行政院長卓榮泰昨率相關部會首長赴立院，針對美國關稅政策因應作為提出專案報告並備詢。國民黨立委謝衣鳯昨天質詢時問，台幣匯率是否因為美國政府在關稅戰後繼續鎖定美元匯率，使台灣廠商受到影響？

央行總裁楊金龍表示，匯率是由市場決定，不是美國說美元貶值就貶值，匯市參與者不是只有台灣廠商，還有很多的外資、旅遊的觀光客，都是參與者，一旦匯率市場波動太大，央行也會進行某些調節，讓匯率能動態穩定，央行對於維持新台幣匯率穩定當然有信心，對國內廠商而言，銀行都有這些避險工具，中小企業也都可以利用，以降低匯率波動風險。