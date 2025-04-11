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台股本週下跌1769.45點 融資餘額急降1141.96億

中央社／ 台北11日電

美國延緩中國以外各國高額對等關稅90天，台股今天開低走高上漲528.74點，台股本週下跌1769.45點。台灣證券交易所晚間公布今天融資餘額較昨天減少新台幣84.75億元，集中市場本週融資餘額減少848.6億元，加計上櫃單週減少293.36億元，台股本週融資大減1141.96億元。

台股今天開低走高，在台積電、鴻海及聯發科等權值股震盪走揚下，終場收在19528.77點，上漲528.74點，成交值新台幣5141.08億元。

台灣證券交易所晚間公布今天融資餘額2139.55億元，較昨天減少84.75億元；累計本週集中市場融資餘額減少達848.6億元，

櫃買指數今天收在204.94點，上漲2.88點。櫃買市場融資餘額746.18億元，較昨天減少25.16億元，累計一週來減少293.36億元。

權值股台積電今天收在889元，漲26元，漲幅3.01%，今天融資餘額2萬8460張，較昨天增加2820張；鴻海今天收134.5元，漲11元，漲幅8.91%，融資餘額8萬5562張，較昨天增加7899張；聯發科今天收在1385元，上漲85元，漲幅6.54%，融資餘額4515張，較昨天增加85張。

台股 關稅

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