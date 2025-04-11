台股9日殺至5年線附近 違約交割金額令人訝異

台股9日重挫1,068點，最低殺至17,306點，市場關注違約交割情況。臺灣證券交易所11日統計，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額4,237萬元，買賣相抵後僅105萬元，並未出現失序，亦無標的達揭露標準。

美國對等關稅衝擊高於預期，撼動全球金融市場，台股於清明連假後出現補跌走勢，7日至9日連三日累計急殺近4,000點或18%，最低一度跌至17,306點、近5年線，斷頭賣壓傾巢而出，同期間集中市場融資大減750億元，多頭潰不成軍。

以台股「T+2」交割制度來看，市場原先擔憂，大盤於9日再度重挫且已連三日下殺，盤面仍有不少個股持續跌停下，可能出現鉅額違約交割，但證交所11日資料顯示，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額僅4,237萬元，雖是今年第四高紀錄，但買賣相抵後金額105萬元。