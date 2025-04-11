台股本週暴跌1769點 上市公司總市值蒸發5.66兆元

台灣時間10日晚間美股開盤後，又因美中關稅戰情勢升溫，引發市場憂心經濟放緩情緒，10日又逆轉下殺，網友今日凌晨針對美股表現感到憂心，在Threads上直呼美股又跌1200點，「請問11日，我該注意什麼？」。

2025-04-11 11:41