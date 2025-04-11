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台股本週暴跌1769點 上市公司總市值蒸發5.66兆元

中央社／ 台北11日電
受美國總統川普關稅政策影響，近期市場波動較大，台股連日暴跌。記者曾原信／攝影
受美國總統川普關稅政策影響，近期市場波動較大，台股連日暴跌。記者曾原信／攝影

美國對等關稅震撼，台股本週歷經劇烈震盪，週五集中市場指數收在19528.77，全週下跌1769.45點，跌幅約8.31%。根據台灣證券交易所統計，全體上市公司總市值掉到新台幣62兆8221億元，較上週大減5兆6668億元。

產業別指數方面，本週全面下跌，內需型的貿易百貨類指數下跌3.28%，跌幅最小；運動休閒類指數下跌17%，跌幅最大。

其他未含金融類指數下跌1549.32點，跌幅約8.41%；未含電子類指數下跌1694.65點，跌幅約8.9%；未含金融電子類指數下跌1373.86點，跌幅約9.69%。

本週全體上市股票成交金額為1兆7076億元，股票成交量週轉率為2.73%。成交金額前3名產業為半導體類成交金額5754.82億元，占全體上市股票交易金額比重33.7%；其他電子類成交金額1725.41億元，占比10.1%；電腦及週邊設備類成交金額1688.47億元，占比9.89%。

累計今年初開盤迄今共62個交易日，集中市場總成交金額22兆4898億元，市場日平均成交金額3627.39億元；股票成交量週轉率25.25%，股票日平均成交量週轉率0.41%。

台股 關稅

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