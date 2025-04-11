台股歷經崩跌再飆漲 週線收黑1769點股民見證歷史

美國總統川普2日拋出各國「對等關稅」稅率後，重挫全球股市。台股本週猶如乘坐雲霄飛車，歷經史詩級崩跌與暴力反彈，高低點差距達3991.25點，股民在一週內見證史上單日最大跌點和漲點，累計本週台股下跌1769.45點，留下長達2221.8點下影線。

美國總統川普在4月2日拋出「對等關稅」震撼彈後，全球股市如遭雷擊。台股因清明連假在第一時間躲過風暴，但本週4月7日難逃重挫命運，上演「開盤即收盤」的一面倒慘綠景象，高達1702家個股跌停收場，單日崩跌2065.87點，跌幅高達9.7%，寫下台股史上最大跌點和跌幅紀錄，單日市值蒸發達新台幣6.6兆元；在投資人持股賣不出去的情況下，僅有約1473億元的窒息量。

台股在8日仍下挫772.4點，當天傍晚國安基金委員會拍板將進場史上第9度護盤，盼提振投資人信心，為台股止血。不過9日因美國對等關稅生效、中國稅率再被調高，國安基金護盤首日再重挫1068.19點，創史上第3大收盤跌點，跌幅5.79%；盤中一度下探17306.97點波段低點，包括鴻海等大型權值股連吞3根跌停板。

戲劇化轉折出現在10日，川普臨時宣布暫緩高額對等關稅90天，激勵美股狂飆，台股也上演暴力反彈行情，以一面倒的紅盤表現擺脫連3日頹勢，單日暴漲1608.27點，漲幅高達9.25%，改寫台股收盤漲點、漲幅歷史紀錄，上市櫃公司共1389家個股漲停作收。

儘管美股今天再度回跌，台股11日早盤一度下跌581點，但在台積電、聯發科、鴻海等權值股挺身而出，AI、航運等族群獲買盤搶進下，終場指數反彈528.74點，收在19528.77點，單日高低震盪逾1100點。

台股本週隨著美國對等關稅因素大洗三溫暖，券商融資追繳令齊發，股民心情也猶如乘坐雲霄飛車般起伏，更在一週內見證台股單日最大跌點與漲點歷史紀錄。

統計本週走勢，台股自4月2日收盤21298.22點起算，至9日下殺至盤中低點17306.97點，3個交易日急速崩跌3991.25點；10日在美國對等關稅暫緩90天激勵下，指數強彈1608.27點，11日再震盪千點後上漲528.74點。累計台股週線收黑，下跌1769.45點，但留下高達2221.8點的長下影線；法人指出，近2個交易日的彈升，已讓台股回補2個跳空缺口，並收復本週逾一半的跌點。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，台股今天反攻，研判國安基金有進場助攻，跌勢是否告一段落，仍要觀察後續政策變動；但指數已接近2萬點關卡，上方套牢壓力大，風險仍不小。

展望後續，他表示，美中關稅戰不斷拉升，全球前兩大經濟體對峙，勢必傷害全球經濟成長；儘管高額關稅暫緩，對以出口為重心的國家而言，沒辦法置身事外，市場將持續關注政策變化。